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«Отец года»: в Краснодаре мужчина прокатил шестилетнего ребенка без шлема на мотоцикле

«Отец года»: в Краснодаре мужчина прокатил шестилетнего ребенка без шлема на мотоцикле

Автор:
29 августа 2023 07:32
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Отец года   Прокатил   краснодар   мото   ребенок   шлем   
894
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При этом на себя он защиту надел.

Видео распространилось в соцсетях. Мнения пользователей разделились: одни отметили, что это небезопасно и ребенок может упасть. Другие посчитали, что байкер мог исполнить заветную мечту мальчика, а шлем на маленькую детскую голову найти не так просто.


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Метки: Видео   Отец года   Прокатил   краснодар   мото   ребенок   шлем   
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3  комментария
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49k
Элек Мек 59 минут назад
Новость месяца...
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45
cimus 2 минуты назад
Ох что ж теперь будет то. Да плевать, занимайтесь делами, а не херней.
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33k
Fat Lynx 9 минут назад
Ой дурак! Надеюсь ДПС не дремлет! Хотя о чем это я...
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