«Отец года»: в Краснодаре мужчина прокатил шестилетнего ребенка без шлема на мотоцикле

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При этом на себя он защиту надел.
Видео распространилось в соцсетях. Мнения пользователей разделились: одни отметили, что это небезопасно и ребенок может упасть. Другие посчитали, что байкер мог исполнить заветную мечту мальчика, а шлем на маленькую детскую голову найти не так просто.
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