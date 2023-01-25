Цельнометаллическая «коляска» с ветровым стеклом, перчаточным ящиком и багажником для классической «Веспы»

Боковой прицеп Cozy Rocket стилизованный под ракету переносит нас в те славные времена, когда люди грезили космосом и мечтали о больших свершениях, покорению других планет, вот это вот всё. На мотороллере конечно, в космос не улетишь, но его 150-кубовый двухтактный мотор, работающий в паре с четырёхступенчатой коробкой позволяет уверенно ехать по дорогам нашей планеты.