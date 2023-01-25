Цельнометаллическая «коляска» с ветровым стеклом, перчаточным ящиком и багажником для классической «Веспы»

FISHKINET
Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой, кетчупом и кремом (2 фото) Интересный эксперимент - термопасту сравнили с зубной пастой,... Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю Редут - мобильный бункер, который сам закапывался под землю Лучший друг всегда поддержит⁠⁠ Лучший друг всегда поддержит⁠⁠ Дела семейные: реакция мужчины на трюк в исполнении жены Дела семейные: реакция мужчины на трюк в исполнении жены Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps Берегите колени: чем опасны кроссовки Kangoo Jumps «Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за выпоровшего школьников педагога «Верните Владислава Алексеевича»: ученики вступились за... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый химический элемент Декоммунизация таблицы Менделеева: на Украине придумали новый... Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности Пассажир лифта получил ушибы из-за своей невнимательности Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть Ситуации из жизни, о которых мужчины предпочли бы забыть Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу Минутка добра: 30 фото спасённых животных, которые греют душу Завис на бис: пушистики, которым показана перезагрузка Завис на бис: пушистики, которым показана перезагрузка 90 секунд до катастрофы. Стрелки на "Часах судного дня" снова сдвинули вперед 90 секунд до катастрофы. Стрелки на "Часах судного дня" снова... Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел Архивные фото отечественных знаменитостей, которые мало кто видел Против тиктокеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о пропаганде ЛГБТ Против тиктокеров Даши Корейки и Хилми Форкса завели дело о... Фотоловушка в лесу засняла любопытную лисицу Фотоловушка в лесу засняла любопытную лисицу Не имей сто рублей, а имей сто друзей Не имей сто рублей, а имей сто друзей Браузеры — главные стукачи современного мира Браузеры — главные стукачи современного мира Названа причина крушения вертолёта с руководством МВД Украины Названа причина крушения вертолёта с руководством МВД Украины
Главная > Авто
Цельнометаллическая «коляска» с ветровым стеклом, перчаточным ящиком и багажником для классической «Веспы»

Цельнометаллическая «коляска» с ветровым стеклом, перчаточным ящиком и багажником для классической «Веспы»

Автор:
25 января 2023 08:48
Метки: авто   автомир   видео   мопед   мото   мотоколяска   мотоциклы   скутер   
129
10
1
Красивое качество, коляски ручной работы в немецком стиле Steib. У этой коляски даже отличная подвеска, обеспечивающая удивительно комфортную езду.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: авто   автомир   видео   мопед   мото   мотоколяска   мотоциклы   скутер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16456



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
Мужчина нашел в «заброшке» старинный сундук со старинными вещами
Мужчина нашел в «заброшке» старинный сундук со старинными вещами
Набирающие популярность
Куда уплывают яхты олигархов
Куда уплывают яхты олигархов
Можно ли спать рядом с собакой или кошкой? Ученые дали исчерпывающий ответ
Можно ли спать рядом с собакой или кошкой? Ученые дали исчерпывающий ответ
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#автомобили#люди#подборка#знаменитости#позитив#Россия#женщины
#Юмор#Прикол#интересное#дтп#авто аварии#в мире#картинки#Приколы#авария дня#истории
#интересно#животные#аварии#забавно#автомир#природа#наука#Жизнь#дикая природа#кино
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты Harley-Davidson 1929 года с импульсным реактивным двигателем ищет нового владельца Harley-Davidson 1929 года с импульсным реактивным двигателем ищет нового владельца Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты

На что жалуетесь?

Вернуться