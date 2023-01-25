Цельнометаллическая «коляска» с ветровым стеклом, перчаточным ящиком и багажником для классической «Веспы»

129
10
1
Красивое качество, коляски ручной работы в немецком стиле Steib. У этой коляски даже отличная подвеска, обеспечивающая удивительно комфортную езду.
Vespa совершенно заслуженно считается одним из самых стильных мотороллеров, когда-либо выпускавшихся в мире, и пожалуй, самым популярным из всех.
Обычно мотороллеры были в виде одиночек, но бывают исключения, как в данном случае – с боковым прицепом. «Коляска» установлена с непривычной для нас стороны. Как говорится, дело было в Англии.
Боковой прицеп Cozy Rocket стилизованный под ракету переносит нас в те славные времена, когда люди грезили космосом и мечтали о больших свершениях, покорению других планет, вот это вот всё. На мотороллере конечно, в космос не улетишь, но его 150-кубовый двухтактный мотор, работающий в паре с четырёхступенчатой коробкой позволяет уверенно ехать по дорогам нашей планеты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты
- Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты
- Harley-Davidson 1929 года с импульсным реактивным двигателем ищет нового владельца
- Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты
- Голь на выдумки хитра: самодельные мопеды, мокики и самокаты
Новости партнёров
реклама