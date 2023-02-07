В Курганской области девочка скатилась с горки под машину и оказалась в больнице

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В поселке Юргамыш ребёнок на "ватрушке" выкатился на проезжую часть и был сбит автомобилем Nissan Almera под управлением 33-летнего водителя.
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– Автоинспекторы предупреждают об опасности катания в неустановленных местах и в непосредственной близости с проезжей частью на самодельных приспособлениях, тюбингах и обращаются к родителям с просьбой проявлять особую внимательность и контролировать местонахождение несовершеннолетних, – предостерегли в УГИБДД УМВД России по Курганской области.
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