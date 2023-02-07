В Курганской области девочка скатилась с горки под машину и оказалась в больнице

– Автоинспекторы предупреждают об опасности катания в неустановленных местах и в непосредственной близости с проезжей частью на самодельных приспособлениях, тюбингах и обращаются к родителям с просьбой проявлять особую внимательность и контролировать местонахождение несовершеннолетних, – предостерегли в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

2023-02-07T12:12:39+03:00