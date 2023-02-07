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В Курганской области девочка скатилась с горки под машину и оказалась в больнице

В Курганской области девочка скатилась с горки под машину и оказалась в больнице

Автор:
07 февраля 2023 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   зимние забавы   ребенок   
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В поселке Юргамыш ребёнок на "ватрушке" выкатился на проезжую часть и был сбит автомобилем Nissan Almera под управлением 33-летнего водителя.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   зимние забавы   ребенок   
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11  комментариев
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Детей конечно надо воспитывать. Вот так на ровном месте взять и рискнуть жизнью.
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5k
livaneth 21 минуту назад
Для водителя без шансов. Даже если бы он ехал со скоростью 10 км/час. Девочка въехала прямо под колëса. Причём её не было видно до самого удара.
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418
Николай Пауков livaneth 8 секунд назад
Надеюсь она о "мягенький" пластиковый бампер головой шарахнулась, а не о фару.
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17k
Alex ASK Час назад
Хватать-то и трясти пострадавшего нах..зачем???
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