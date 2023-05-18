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Наказание за проезд на красный

Наказание за проезд на красный

Автор:
18 мая 2023 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   гелик   краснодар   машина   светофор   
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Дата на видеорегистраторе сбита. Авария произошла в Краснодаре вечером 17 мая на пересечении улиц Северной и Костылева. Водитель Mercedes Gelandewagen двигался по улице Северной со стороны Ломоносова в сторону Красной на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. После столкновения Gelandewagen опрокинулся и зацепил еще два автомобиля, стоявших на светофоре. Сообщается, что никто не пострадал, но на видео заметно окровавленное лицо женщины.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   гелик   краснодар   машина   светофор   
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20  комментариев
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24k
Сталкер 2 часа назад
Водятла "гелика" добить. Ногами.
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25k
Михаил Сметанкин 19 минут назад
Ну у него же "чорный жжжип". Вы что, ПДД не знаете? Там же так и написано - "на красный ехать нельзя, кроме чорных жжипов". Так ведь?
ЗЫ: Хорошо что дама пристегнута была. Обделалась легких испугом.
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1k
Николай 23 минуты назад
Меня так же на девушкином матизе на бок положили в 2010м кажется. Представляю сколько сейчас было бы трындежа если бы матиз ковырнулся)))
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2k
Aleks Полчаса назад
Карма, подбила точно туда куда надо, в заднее колесо сбоку, поэтому и перевернулся, специально так не попадешь.
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6k
Дмитрий Горчилин 43 минуты назад
Барышне очень повезло, если бы она выехала бы чуть раньше- кубик бы ее боднул, там все могло бы окончиться для нее куда хуже.
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19k
Александр 45 минут назад
Надеюсь не свалят всё на эту женщину. Хочется верить в справедливость
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17k
RDen Час назад
не первый раз замечаю - чуть что - гелик заваливается на бочину....
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5k
alex Час назад
Но хоть отпинали этого 3.14дораса на гелике или это очередной коррумпированный ГАИшник с золотым унитазом?
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5k
alex Час назад
На хундае походу не пристегнута была, подушка влупила по носу, на след день отеки черные будут под глазами, перелом
знакомо, теперь всегда пристегиваюсь
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
П_и_д_о_р_а_с 777*123 раз.
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5k
pinbalist 2 часа назад
Как же зае... эти проскакуны.
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10k
Игорь 2 часа назад
гелик - три семерки - какие светофоры?
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