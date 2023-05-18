Наказание за проезд на красный

Дата на видеорегистраторе сбита. Авария произошла в Краснодаре вечером 17 мая на пересечении улиц Северной и Костылева. Водитель Mercedes Gelandewagen двигался по улице Северной со стороны Ломоносова в сторону Красной на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. После столкновения Gelandewagen опрокинулся и зацепил еще два автомобиля, стоявших на светофоре. Сообщается, что никто не пострадал, но на видео заметно окровавленное лицо женщины.

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Дата на видеорегистраторе сбита. Авария произошла в Краснодаре вечером 17 мая на пересечении улиц Северной и Костылева. Водитель Mercedes Gelandewagen двигался по улице Северной со стороны Ломоносова в сторону Красной на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. После столкновения Gelandewagen опрокинулся и зацепил еще два автомобиля, стоявших на светофоре. Сообщается, что никто не пострадал, но на видео заметно окровавленное лицо женщины. 2023-05-18T10:35:37+03:00