Наказание за проезд на красный

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Дата на видеорегистраторе сбита. Авария произошла в Краснодаре вечером 17 мая на пересечении улиц Северной и Костылева. Водитель Mercedes Gelandewagen двигался по улице Северной со стороны Ломоносова в сторону Красной на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai. После столкновения Gelandewagen опрокинулся и зацепил еще два автомобиля, стоявших на светофоре. Сообщается, что никто не пострадал, но на видео заметно окровавленное лицо женщины.
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ЗЫ: Хорошо что дама пристегнута была. Обделалась легких испугом.