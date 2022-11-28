FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мото 476 постов • 139 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото
Пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

Пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

Автор:
28 ноября 2022 10:56
Сообщество : Мото
Метки: Жизнь   авария   безопасность   голова   защита   мото   фото   шлем   
1390
15
Наверное, излишне опять напоминать, что шлем на голове — это хорошая идея, когда катаешься на мотоцикле, велосипеде или занимаешься чем-то экстремальным, но давайте все-таки опять отметим: шлем — это отличная идея!
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: Жизнь   авария   безопасность   голова   защита   мото   фото   шлем   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Maxim 3 минуты назад
Как и ремнями безопасности, всегда бывают обратные истории: когда без шлема может быть и выжил. В Зеленограде в 2009 парень упал с моцика на большой скорости, проскользил по асфальту и влетел под автобус. Голова в шлеме застряла под балкой переднего моста, сломал шею. Впрочем, никаких гарантий, что без шлема он бы выжил - нет. Скорее всего просто была бы другая причина смерти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

482202



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 интересных фотографий любопытных вещей
17 интересных фотографий любопытных вещей
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Ученые придумали электрогенератор, который можно собрать из обычной липкой ленты
Ученые придумали электрогенератор, который можно собрать из обычной липкой ленты
Почему древние языки часто намного сложнее современных?
Почему древние языки часто намного сложнее современных?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почему же он сбрасывает?

Лучшие демотиваторы
Loading 90%

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#интересно#интересное#Россия#сатира#фильм#Интересные
#факты#кино#картинки#страна#животные#Разное#футбол#актеры
#фотографии#люди#история#Прикол#Приколы#сарказм#война#скандал
20 фотографий, показывающих байкерскую субкультуру во времена СССР 20 фотографий, показывающих байкерскую субкультуру во времена СССР Cross Helmet X1: умный шлем с камерой заднего вида, который заставит вас почувствовать себя Железным Человеком Cross Helmet X1: умный шлем с камерой заднего вида, который заставит вас почувствовать себя... 15 наглядных причин, зачем нужен шлем 15 наглядных причин, зачем нужен шлем Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели Этот 48-цилиндровый мотоцикл - одна из самых безумных вещей, которые вы когда-либо видели Безопасный и неуправляемый мотоцикл, выпущенный в единственном экземпляре Безопасный и неуправляемый мотоцикл, выпущенный в единственном экземпляре

На что жалуетесь?

Вернуться