Пострадавшие в авариях поделились фотографиями шлемов, спасших им жизнь

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Наверное, излишне опять напоминать, что шлем на голове — это хорошая идея, когда катаешься на мотоцикле, велосипеде или занимаешься чем-то экстремальным, но давайте все-таки опять отметим: шлем — это отличная идея!
Однажды шлем может спасти вашу жизнь или хотя бы не дать случайному столкновению обезобразить ваше лицо до неузнаваемости.
«Мое лицо и голова приняли на себя удар при столкновении с деревом. Я получил прямой удар в лицо. Врач сказал, что мне повезло, что на мне был шлем, закрывающий все лицо. Он не треснул, забрало не сломалось.
Мои скулы остались целы, позвоночник был в порядке, я лишь немного потянул шею, зубы остались целы!»
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«Шлем вчера спас мне жизнь. Меня сбила машина при повороте налево, и я влетел в лобовое стекло»
«Я все смотрю на это и просто… Немного теряю дар речи, понимая, как шлем спас меня. Всегда носите защиту»
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