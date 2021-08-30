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Пьяная автомобилистка сбила мать с ребенком и врезалась в скорую помощь под Красноярском

Пьяная автомобилистка сбила мать с ребенком и врезалась в скорую помощь под Красноярском (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 16:37
Сообщество : Аварии
Метки: Алкогольное опьянение   Енисейск   видео   гибдд   дтп   женщина   ребенок   
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Пострадавшие находятся в реанимации.

В Енисейске (Красноярский край) произошло очередное резонансное ДТП с участием представительницы "прекрасного пола". Нетрезвая 26-летняя девушка за рулем "Субару" не справилась с управлением и сбила на обочине дороги двух пешеходов - 47-летнюю женщину и ее 10 летнего сына.


Инцидент произошел 30 августа около 11 часов утра на Рабоче-Крестьянской улице. В опубликованном ролике видно, как двигавшийся с большой скоростью автомобиль заносит на ровном месте, он влетает в пешеходов, а затем врезается в стоящую неподалеку скорую помощь.

Пострадавшие женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии. За их жизни сейчас борются врачи. А что касается автомобилистки, то освидетельствование показало 0, 97 мг/л, что соответствует легкой степени опьянения. Но легко она вряд ли отделается.

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Метки: Алкогольное опьянение   Енисейск   видео   гибдд   дтп   женщина   ребенок   
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Алексей Час назад
Зачем постить скрины с чьими-то коментами из вк? Мы тут что немощные? Своих напишем.
з.ы. спасибо что хоть тут слово "автоледи" не использовали)
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56
Roman 16 секунд назад
Когда же за синьку сажать начнуть.Погань всякая мнит себя непойми кем от безнаказанности.
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571
Дмитрий 6 минут назад
0.97 - это пол бутылки водки? Поправьте знающие. Нахер лезть за руль после такого кол-ва алкоты, да ещё и бабе худенькой
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1k
Andrey Полчаса назад
С советских времен нет степеней опьянения, или есть минимум или его нет. Если есть то наказание одинаковое, хоть выхлоп после вчерашнего, хоть ноги не держат
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35k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Почему вообще пьяным уродам приходит в их тупую башку сесть за руль?! Тупорогая сука, пусть для начала оплачивает лечение, реабилитацию и ущерб. Посадить на лет 15.
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34k
Alex Полчаса назад
Замочить на месте суку
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931
Виталий 52 минуты назад
По голосу вроде ещё пока соображает. А пешеходы не хило так отлетели, наверно будет много переломов. Её надо сажать и на долго, лет эдак на 10, пусть подумает как пить за рулём.
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231
Сигизмунд Лазаревич 54 минуты назад
освидетельствование? Да вывести на обочину, облить бензином и сжечь.
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832
Sergey 56 минут назад
Пожизненный запрет на управление транспортным средством, полная компенсация пострадавшим и лет 10 строгого режима.
Пока с такими церемонятся - порядка не будет. Пока человек ведёт себя как животное, надо и поступать с ним как с животным. Безнаказанность рождает вседозволенность.
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690
Богдановладелец Час назад
А что за фантом там был в самом начале видео? Что-то как будто отскочило.
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1k
Yus Час назад
Енисейск "под Красноярском", 344 км. Ну значит всё что происходит в Брянске, Н. Новгороде, Костроме, Орле и тд, это всё подмосковье. Че там мелочиться то.
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14
Pasha Lim Yus 14 минут назад
Норильск и Дудинка тоже под Красноярском ))) (ходят)
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17k
DeniZZka Час назад
0, 97 мг/л ? Легкое опьянение? Да это бутылка водки или другого крепкого спиртного в одно рыло! Тем более для девушки..
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145
jan Hunde Beißer2 36 минут назад
вообще-то это почти 2 промилле, винцом такой уровень сложно поднять
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