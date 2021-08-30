Пьяная автомобилистка сбила мать с ребенком и врезалась в скорую помощь под Красноярском

В Енисейске (Красноярский край) произошло очередное резонансное ДТП с участием представительницы "прекрасного пола". Нетрезвая 26-летняя девушка за рулем "Субару" не справилась с управлением и сбила на обочине дороги двух пешеходов - 47-летнюю женщину и ее 10 летнего сына.





Инцидент произошел 30 августа около 11 часов утра на Рабоче-Крестьянской улице. В опубликованном ролике видно, как двигавшийся с большой скоростью автомобиль заносит на ровном месте, он влетает в пешеходов, а затем врезается в стоящую неподалеку скорую помощь.