Пьяная автомобилистка сбила мать с ребенком и врезалась в скорую помощь под Красноярском

Пострадавшие находятся в реанимации.
В Енисейске (Красноярский край) произошло очередное резонансное ДТП с участием представительницы "прекрасного пола". Нетрезвая 26-летняя девушка за рулем "Субару" не справилась с управлением и сбила на обочине дороги двух пешеходов - 47-летнюю женщину и ее 10 летнего сына.
Инцидент произошел 30 августа около 11 часов утра на Рабоче-Крестьянской улице. В опубликованном ролике видно, как двигавшийся с большой скоростью автомобиль заносит на ровном месте, он влетает в пешеходов, а затем врезается в стоящую неподалеку скорую помощь.
От удара мать с ребенком отлетели на несколько метров. Особо впечатлительным лучше не смотреть (18+):
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Пострадавшие женщина и ребенок находятся в тяжелом состоянии. За их жизни сейчас борются врачи. А что касается автомобилистки, то освидетельствование показало 0, 97 мг/л, что соответствует легкой степени опьянения. Но легко она вряд ли отделается.
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з.ы. спасибо что хоть тут слово "автоледи" не использовали)
Пока с такими церемонятся - порядка не будет. Пока человек ведёт себя как животное, надо и поступать с ним как с животным. Безнаказанность рождает вседозволенность.
Может наоборот.
И таки нет.0.97 промиле,это совсем не бутылка водки.Тем более для этой твари!
Но роли это не играет!
"умеренное алкогольное опьянение – содержание алкоголя от 0,76 до 1,25 миллиграмма в литре выдыхаемого воздуха, либо от 1,51 до 2,5 промилле в крови;"
Хотя ещё раз повторю - роли это не играет!