Мнение эксперта - отказ от автомобилей с ДВС в пользу электромобилей приведет к экологической катастрофе

По мнению эксперта, отказ от автомобилей с ДВС идет только во вред самой экологии. Он не приводит к снижению выбросов углерода, так как танкеры просто направляются в другие страны. Если развитые страны отказываются от закупки нефти, то её будут покупать другие страны более дешевле и будут потреблять еще большие объемы. Из-за этого изменение климата ускоряется.



Ханс-Вернер Зинн считает, что запрет двигателей внутреннего сгорания бессмысленен. Он снижает уровень жизни и разрушает автомобильную промышленность Германии, а также субсидирует другие страны. В качестве примера он приводит Китай, который увеличил потребление нефти.