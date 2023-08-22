Мнение эксперта - отказ от автомобилей с ДВС в пользу электромобилей приведет к экологической катастрофе

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Почетный президент Института экономических исследований Ifo Германии 75-летний Ханс-Вернер Зинн заявил, что отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания приведет к экологической катастрофе.
По мнению эксперта, отказ от автомобилей с ДВС идет только во вред самой экологии. Он не приводит к снижению выбросов углерода, так как танкеры просто направляются в другие страны. Если развитые страны отказываются от закупки нефти, то её будут покупать другие страны более дешевле и будут потреблять еще большие объемы. Из-за этого изменение климата ускоряется.
Ханс-Вернер Зинн считает, что запрет двигателей внутреннего сгорания бессмысленен. Он снижает уровень жизни и разрушает автомобильную промышленность Германии, а также субсидирует другие страны. В качестве примера он приводит Китай, который увеличил потребление нефти.
Ханс-Вернер Зинн считает, что запрет двигателей внутреннего сгорания бессмысленен. Он снижает уровень жизни и разрушает автомобильную промышленность Германии, а также субсидирует другие страны. В качестве примера он приводит Китай, который увеличил потребление нефти.
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И "вишенкой на торте" будет утилизация аккумуляторов, что уже сейчас стало проблемой. Так что завалы электромобилей, самокатов и прочих "экологичных" девайсов экологии точно радости не доставит.