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Мнение эксперта - отказ от автомобилей с ДВС в пользу электромобилей приведет к экологической катастрофе

Мнение эксперта - отказ от автомобилей с ДВС в пользу электромобилей приведет к экологической катастрофе

Автор:
22 августа 2023 15:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   миф   экология   электромобиль   
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Почетный президент Института экономических исследований Ifo Германии 75-летний Ханс-Вернер Зинн заявил, что отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания приведет к экологической катастрофе.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   миф   экология   электромобиль   
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Лютый вам Бетховен 4 минуты назад
Но пьянку-гулянку было уже не остановить.
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Alex 3 минуты назад
А что тут удивительного? Электричество с неба не падает и на его выработку идет то же самое топливо с тем же КПД что и ДВС авто - плюс еще потери на преобразования и передачу энергии. Всяческая "зеленая" энергетика это пока фикция, так как на производство и утилизацию этих самых "экологичных преобразователей" (ветрогенераторы, солнечные панели и т.д.) тратят топливо чуть ли не в том же размере, как и выработанная ими энергия. Словом, никакой экономии топлива или выбросов нет и при нынешних технологиях не будет.
И "вишенкой на торте" будет утилизация аккумуляторов, что уже сейчас стало проблемой. Так что завалы электромобилей, самокатов и прочих "экологичных" девайсов экологии точно радости не доставит.
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