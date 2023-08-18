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Новый универсал Lada Vesta NG SW Sport на "шпионских" снимках

Новый универсал Lada Vesta NG SW Sport на "шпионских" снимках

Автор:
18 августа 2023 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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Подразделение АвтоВАЗа Lada Sport, готовится к серийной сборке универсалов Lada Vesta NG SW Sport.

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Метки: Автовсячина   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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3  комментария
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33k
albedo Полчаса назад
Я думаю западные автопроизводители сейчас кусают себе локти - добровольно отдать такой рынок Китайцам.
В свое время японцы делали плохие машины и научились
Корейцы делали плохие машины и научились.
Китайцы делали плохие машины и научились.
Очередь России.
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5k
Трям 10 минут назад
Зоибали эти "спорты" с движками от детских игрушек и управляемость как у швабры!
Называйте честно - Lada Novoe Govno !
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154
Trueman Полчаса назад
цена будет около 3 млн ага
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Добрый Бабайка

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