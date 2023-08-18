Новый универсал Lada Vesta NG SW Sport на "шпионских" снимках

В этот раз новинку показали в Центре Инжиниринга ВАЗа. Коротким видеороликом поделилось Интернет-сообщество Avtograd news в соцсети ВКонтакте.



Lada Vesta NG SW Sport получит 1,8-литровый 145-сильный мотор. На конвейер такие оспортивленные универсалы встанут в самом скором времени.



Прежняя Vesta Sport выпускалась исключительно в кузове седан с деталями от французско-японского альянса Renault-Nissan. Это были КП, тормозные механизмы и многое другое.



Известно, что «АвтоВАЗ» сегодня испытывает три варианта Lada Vesta NG SW Sport. Многие импортные автокомпоненты в спортивных Lada Vesta заменили локализованными или аналогами из дружественных стран.