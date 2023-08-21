Парень не смог прокатиться на чужом мотоцикле

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Он даже попытался его угнать со двора дома на Дивенской.
Пьяному, конечно, море по колено, но мотоцикл оказался тяжелым и неуправляемым. Поэтому горе-угонщик бросил его. За царапины и вмятины ему пришлось оплатить 130 тысяч рублей. Теперь еще суд решит, как наказать парнишку за попытку угона.
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