Парень не смог прокатиться на чужом мотоцикле

Пьяному, конечно, море по колено, но мотоцикл оказался тяжелым и неуправляемым. Поэтому горе-угонщик бросил его. За царапины и вмятины ему пришлось оплатить 130 тысяч рублей. Теперь еще суд решит, как наказать парнишку за попытку угона.