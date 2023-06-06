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Прерванный полёт мотоциклиста

Прерванный полёт мотоциклиста

Автор:
06 июня 2023 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   камикадзе   машина   мотоцикл   хруст   
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В Новокузнецке на Ильинском шоссе 27-летний водитель мотоцикла Ямаха не справился с управлением, наехал на бордюр и взлетел на несколько метров вверх. Он выжил, но здоровье будет некоторое время поправлять в больнице. В ГИБДД сообщили, что водитель имеет водительские права, но открыты они на иную категорию транспортных средств.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   камикадзе   машина   мотоцикл   хруст   
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16  комментариев
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3k
DVPET 2 часа назад
Оказалось что у него права не на самолет?
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2k
Vovan Petroff 4 минуты назад
Кто там стал на перекрестке?
Где учили недон*ска?
Сколько денег папа с мамой заплатили за права?
Как его признали годным? Видно доктор был голодным
И не понял, что у парня не в порядке голова.
Он сорвется с пробуксовкой, распугав всю остановку.
И играя дальним светом будет нервы всем трепать.
Он совсем не едет быстро. Он летает, просто низко!
Орлята учатся летать.

Не летай. Быстро едешь – тихо понесут.
Не летай. Ишь ты Бэтмэн, разлетался тут.
Не летай. Что спешишь, как на пожар?
Засечет тебя радар. И нафик нам такой Икар? Нафик?
Не летай. Улетишь – не соберут врачи.
Не летай. Лучше правила сиди учи.
Не летай. И глушителем понтовым не рычи, не рычи, не рычи…
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 19 минут назад
чувака надо в эту подборку добавить.

Ссылка www.youtube.com
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556
Куруш Полчаса назад
л.с. мотоцикла х скорость / IQ мотоциклиста = высота + расстояние полета
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1k
pka2004 Полчаса назад
Доставка свежих органов.
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32k
Slonyash 40 минут назад
Какая теплая погода для 26 января, однако...
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45k
Aleksandr 50 минут назад
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8k
Trenzel2003 55 минут назад
Низом пошел. К дождю видать.
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9k
krivsan Час назад
прекрасно все,в этом видео, делится на атомы и молекулы,но каждый дол..еб на байке думает что я круче чем Valentino Rossi,
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Очень эффектно. Немного страдает исполнение, но в целом неплохой полет.
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28k
Serg2001 2 часа назад
Антиреклама кабриолетов. Едешь ты такой гордый и счастливый... И тут тебе килограммов сто сверху прилетает на скорости.
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3k
Lexx 2 часа назад
Живучий. Ему бы в каскадёры, с таким талантом.
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8k
Tamdima 2 часа назад
Мне показалось метеорит на Землю упал!
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13k
Shtoppi 2 часа назад
еще один любитель "летать" без прав.
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