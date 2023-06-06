Прерванный полёт мотоциклиста

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В Новокузнецке на Ильинском шоссе 27-летний водитель мотоцикла Ямаха не справился с управлением, наехал на бордюр и взлетел на несколько метров вверх. Он выжил, но здоровье будет некоторое время поправлять в больнице. В ГИБДД сообщили, что водитель имеет водительские права, но открыты они на иную категорию транспортных средств.
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Где учили недон*ска?
Сколько денег папа с мамой заплатили за права?
Как его признали годным? Видно доктор был голодным
И не понял, что у парня не в порядке голова.
Он сорвется с пробуксовкой, распугав всю остановку.
И играя дальним светом будет нервы всем трепать.
Он совсем не едет быстро. Он летает, просто низко!
Орлята учатся летать.
Не летай. Быстро едешь – тихо понесут.
Не летай. Ишь ты Бэтмэн, разлетался тут.
Не летай. Что спешишь, как на пожар?
Засечет тебя радар. И нафик нам такой Икар? Нафик?
Не летай. Улетишь – не соберут врачи.
Не летай. Лучше правила сиди учи.
Не летай. И глушителем понтовым не рычи, не рычи, не рычи…