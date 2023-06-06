Прерванный полёт мотоциклиста

В Новокузнецке на Ильинском шоссе 27-летний водитель мотоцикла Ямаха не справился с управлением, наехал на бордюр и взлетел на несколько метров вверх. Он выжил, но здоровье будет некоторое время поправлять в больнице. В ГИБДД сообщили, что водитель имеет водительские права, но открыты они на иную категорию транспортных средств.



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В Новокузнецке на Ильинском шоссе 27-летний водитель мотоцикла Ямаха не справился с управлением, наехал на бордюр и взлетел на несколько метров вверх. Он выжил, но здоровье будет некоторое время поправлять в больнице. В ГИБДД сообщили, что водитель имеет водительские права, но открыты они на иную категорию транспортных средств. 2023-06-06T11:34:15+03:00