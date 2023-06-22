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У одного нет прав, другой не поставил на учёт. Итог - двое в больнице

У одного нет прав, другой не поставил на учёт. Итог - двое в больнице

Автор:
22 июня 2023 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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16 июня в 22:36 в Новочебоксарске 19-летний водитель автомобиля Лада Калина при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. 30-летний мотоциклист и его 36-летняя пассажирка были госпитализированы. У водителя легкового автомобиля не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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8  комментариев
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Все таки дело в том, что один поворачивает не глядя, а второй низко летит...
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3k
sers Полчаса назад
Хорошо шёл, со скоростью света, поэтому и не был виден.
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1k
Провокатор 46 минут назад
УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
часть 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно:
в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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3k
· · 48 минут назад
Ну, значит , на нет - и - суда нет .
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5k
Stas Час назад
Каждый раз читаю "не был зарегистрирован в установленном порядке"... Есть у нас хоть один летающий хруст, который ставит свой мопед по должному порядку?????? Или, выходя на трассу, все они думают, что готовы удрать от ГИБДД?! То без прав, то на неисправном.... И все летают на сверхзвуковых...
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