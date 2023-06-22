У одного нет прав, другой не поставил на учёт. Итог - двое в больнице

1125
2
1
16 июня в 22:36 в Новочебоксарске 19-летний водитель автомобиля Лада Калина при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. 30-летний мотоциклист и его 36-летняя пассажирка были госпитализированы. У водителя легкового автомобиля не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
Новости партнёров
часть 2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно:
в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.