У одного нет прав, другой не поставил на учёт. Итог - двое в больнице

16 июня в 22:36 в Новочебоксарске 19-летний водитель автомобиля Лада Калина при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki. 30-летний мотоциклист и его 36-летняя пассажирка были госпитализированы. У водителя легкового автомобиля не было водительских прав, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

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