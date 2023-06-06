Грубое нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста

3 июня в Алапаевске, Свердловская область, 23-летний водитель без прав на автомобиле Лада грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся со встречным мотоциклом. Обгон на этом участке дороги запрещен. 34-летний водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи. Он также не имел водительско­го удостоверения, а транспортное средство в установленном поря­дке не зарегистриров­ано.

0

0