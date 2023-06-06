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Грубое нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста

Грубое нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста

Автор:
06 июня 2023 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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3 июня в Алапаевске, Свердловская область, 23-летний водитель без прав на автомобиле Лада грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся со встречным мотоциклом. Обгон на этом участке дороги запрещен. 34-летний водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи. Он также не имел водительско­го удостоверения, а транспортное средство в установленном поря­дке не зарегистриров­ано.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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16  комментариев
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9k
Борис Карабанов Час назад
В Алапаевске, вообще, есть у кого-нибудь права?
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5k
Дмитрий ! 8 минут назад
Дебил на машине ещё и без включенных фар ехал, урод.
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9k
krivsan 44 минуты назад
а за летний период интересно посчитать,сколько этих самоликвидаторов уходят в мир моторов вечной жизни с прямотоком??
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1k
ruslan d 49 минут назад
Чувак просто фигарил по встречке ... жесть , такое ощущение , что они друг друга не видели вообще ...
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13k
Shtoppi Час назад
оба без прав... дальше можете не рассказывать.
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3k
Lexx Час назад
А то если бы у мотоциклиста были права, это бы его спасло. Там по любому без шансов.
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4k
Денис Час назад
Т.е. один без прав и на незарегистрированном, второй без прав и выехав на встречку.
Итого один в морге, второй будет сидеть. Надеюсь долго.
Город чище.
Люди не пострадали.
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