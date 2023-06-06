Грубое нарушение ПДД привело к гибели мотоциклиста

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3 июня в Алапаевске, Свердловская область, 23-летний водитель без прав на автомобиле Лада грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся со встречным мотоциклом. Обгон на этом участке дороги запрещен. 34-летний водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи. Он также не имел водительского удостоверения, а транспортное средство в установленном порядке не зарегистрировано.
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Но он их купил
Итого один в морге, второй будет сидеть. Надеюсь долго.
Город чище.
Люди не пострадали.