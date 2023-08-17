Рассекречен гиперкар Zenvo Aurora, способный разогнаться до 451 км/ч

ДВС объёмом 6,6 литра с четырьмя турбинами имеет мощность 1250 лошадиных сил. Его можно дополнить одним (в базовой комплектации) или тремя (в топовой версии) электромоторами. Каждый развивает 200 сил. Таким образом, в «Авроре» может быть 1450 или 1850 лошадиных сил.



Второй и третий электромоторы приводят в движение передние колёса — каждый своё. Таким образом, в базовом варианте гиперкар заднеприводный, а за доплату станет полноприводным, с управляемым вектором тяги. В обоих случаях используется некая «гибридная» автоматическая коробка передач. Что имеется в виду, не уточняется.



Сухая масса гиперкара варьируется от 1300 до 1450 килограммов. На скорости 250 км/ч аэродинамические элементы обеспечивают прижимную силу в 880 килограммов. На набор 100 км/ч с места машине требуется 2,3 секунды.



В основе модели лежит модульный углепластиковый монокок. На фотографиях представлены два варианта дизайна: версия Tur (зелёного цвета) с более сдержанной внешностью и Agil (красного цвета), отличающаяся среди прочего огромным антикрылом. Второй вариант чуть медленнее, зато должен интереснее управляться и быть быстрее на виражах.



В ближайшее время ожидаются другие подробности о модели. Ранее Zenvo утверждала, что кузов «Авроры» жёстче на кручение, чем у Bugatti Chiron. Его показатель 63 000 Нм/град против 50 000 Нм/град у Bugatti.