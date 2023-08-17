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Рассекречен гиперкар Zenvo Aurora, способный разогнаться до 451 км/ч

Рассекречен гиперкар Zenvo Aurora, способный разогнаться до 451 км/ч

Автор:
17 августа 2023 16:33
Сообщество : Автомир
Метки: Zenvo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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Датская компания Zenvo рассекретила гиперкар Aurora, оснащённый самым мощным в мире двигателем V12, а электрическим довеском силовая установка выдаёт до 1850 лошадиных сил и позволяет развивать до 451 км/ч.
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Метки: Zenvo   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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2  комментария
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4
устал я от вас 56 минут назад
Тесно, душно, не практично. Да и жрёт избыточно.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
красивая.
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Добрый Бабайка

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