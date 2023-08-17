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Калининградский автозавод начал производство китайских грузовиков и пикапов JMC

Калининградский автозавод начал производство китайских грузовиков и пикапов JMC

Автор:
17 августа 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: JMC   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   пикап   
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Калининградский Автотор расширил список производимых транспортных средств тремя новыми моделями китайской марки JMC. В их число входит пикап Vigus и два грузовика - Carrying и Conquer.

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Метки: JMC   Автовсячина   Автотор   Калининград   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   пикап   
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2  комментария
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1k
Opliut 8 минут назад
От Китая до Калининграда 9000км. Калининград находится вне основной территории России. Окружён недружественными государствами. Не ищите смысла. Тут маразм.
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portroy 2 минуты назад
Новые ЗиЛ, ГАЗ и УАЗ?
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