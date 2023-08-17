Калининградский автозавод начал производство китайских грузовиков и пикапов JMC

Пикап JMC Vigus при длине 5345 миллиметров и колёсной базе 3085 миллиметров имеет полную массу 2,8 тонны. Он оснащён турбодизелем 2.5 мощностью 128 лошадиных сил и механической коробкой передач. Полный привод выполнен по схеме part-time.



JMC Carrying имеет полную массу 3,5 тонны под категорию В в водительских правах и более тяжёлую версию на 5 тонн. Его длина составляет 5900 миллиметров, колёсная база — 3360 миллиметров. Дизель 2.8 развивает 109 сил.



Самая тяжёлая модель JMC Conquer рассчитана на полную массу 9,4 тонны. В ней 6990 миллиметров длины и 3815 миллиметров между осями. Дизель объёмом 2,9 литра выдаёт 156 лошадиных сил.



В планах партнёров увеличение объёмов выпуска и постепенная локализация моделей. В перспективе сборка перейдёт на полный цикл со сваркой и окраской. На старте у JMC есть сеть из 25 дилерских центров. Цены на новинки пока не названы.