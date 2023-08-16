Нарушителей проезда кругового движения начали ловить с квадрокоптеров

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Новость, безусловно, хорошая, но её срочно нужно распространить на все города страны. В Череповце сотрудники ДПС начали ловить нарушителей проезда перекрестков с круговым движением при помощи квадрокоптеров. Как показывает практика, многие водители не знают правила движения по кольцу и делают это с нарушениями.
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При съезде с перекрёстка или руководствуйся знаками особого предписания "5.15.1. "Направления движения по полосам" или пунктом ПДД "8.6. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части". Для круга есть исключение только при въезде, а вот выезд по общим правилам: Пункт ПДД "8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение."
Кольца не рассчитаны под фуры. Как говорил мой инструктор, они были придуманы давным-давно, когда дорожная ситуация была совсем другая. Правда, даже сейчас не всегда есть смысл переделывать их под обычные перекрестки со светофорами.
Съехать не с крайней полосы физически невозможно! Полюбому ее проезжаешь.
Это раз. Почему нельзя съезжать со второй полосы круга на вторую полосу дороги, если они есть? Или с третьей на третью? В часы пик так проезжают тысячи машин, если потоки так движутся. Если всех заставлять перестраиваться на крайнюю полосу, так сделайте съезды с круга однополосные, и посмотрим, к каким пробкам это приведет. Половина кругов во всех городах просто встанет на круглые сутки.
От того, что "так движется поток" и люди нарушают, и эти нарушения разгружают кольцо и не дают появляться пробке, нарушения не перестают быть нарушениями. Но вот, скажем, текущий круг совершенно не загружен, у всех есть возможность занять крайний правый ряд и съехать правильно. Но они один хрен едут по траектории "как на душу легло"...
и разметка между полосами кольца, которая бы показывала что с внутреннего кольца нельзя перестаиваться там, где съезды.
то есть ДПСники там только за поворот направо не с крайнего правого положения могут попытаться оштрафовать.
Можешь хоть продемонстрировать, какой именно знак ты там рассчитываешь увидеть???
Вопрос отпадет сам собой - машины вынуждены будут перестраиваться.
Найдутся конечно умники что будут пытаться влезть из второго ряда, но это уже будет очевидная херня.
Т.е. вместо того, чтобы решить проблему кардинально, организовать движение так, чтобы ошибка была невозможной, будут просто тупо собирать бабло?
Здесь предлагают сужать дырочки, по мне так это не вариант. А тебя есть какие-нибудь свои мысли? Интересно было бы ознакомиться...
(я не пытаюсь подъ*бнуть... просто реально интересно)
А так соплежуи забивают внешнюю полосу не умея перестраиваться.