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Нарушителей проезда кругового движения начали ловить с квадрокоптеров

Нарушителей проезда кругового движения начали ловить с квадрокоптеров

Автор:
16 августа 2023 13:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   круговое движение   машина   
2963
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Новость, безусловно, хорошая, но её срочно нужно распространить на все города страны. В Череповце сотрудники ДПС начали ловить нарушителей проезда перекрестков с круговым движением при помощи квадрокоптеров. Как показывает практика, многие водители не знают правила движения по кольцу и делают это с нарушениями.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   круговое движение   машина   
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23  комментария
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1k
Жирный бот Час назад
уж лучше квадракоптеры пускали над обочинами в местах заторов, это будет золотая жила...
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63
Абвгд Еёжзиклмн 3 минуты назад
Это, конечно, хорошо - ловить правонарушителей, но - любое нарушение должно фиксироваться на сертифицированной аппаратуре, с официальной лицензией. Иначе - это уже анархия и народная самодеятельность.
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800
kan35 10 минут назад
Ну блин, это же не перекресток! И формально говоря, поворачивая из левой полосы ты хочешь не хочешь проедешь через правую, что и есть перестроение. Разметка там прерывистая по всему кругу. И нигде нет такого правила, что нужно проехать в новой полосе столько то метров, чтобы считать, что ты перестроился на нее.
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17k
Голос Вселенной 13 минут назад
По-моему здесь же, на Фишках, была статья, где писали про чувака, который на этих кольцах бабло зарабатывает. Подставляется вот под таких оленей и все, ДТП, олень виноват, а дальше как снять оттуда денег - уже формальности. Писали, что на него оформлено то ли несколько сотен, то ли несколько тысяч подобных ДТП, и во всех он объективно не виноват...
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3k
Ежик 23 минуты назад
Ну, блин, как по учебнику же:
При съезде с перекрёстка или руководствуйся знаками особого предписания "5.15.1. "Направления движения по полосам" или пунктом ПДД "8.6. При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части". Для круга есть исключение только при въезде, а вот выезд по общим правилам: Пункт ПДД "8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение."
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1k
Ugo Полчаса назад
Такой перекресток, прямо скажем, специфический. Два ряда выезжают, два съезжают, но перед этим они должны как-то, на 15 метров, съехаться в один. Нарисуйте еще один ряд и не парьте мозги людям. Понятно, что по факту, де юре, нарушение есть, но с логической точки зрения, если все будут лезть в один ряд, там количество аварий утроится и все встанут.
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28k
EvilHomer Полчаса назад
Дол....бы, съезд с круга с внутренней полосы и есть перестроение, если никому не было создано помехи - нарушением не является. Красное авто на 23 секунде не создало помех, но на 34 секунде говорят что создало - дол....бы.
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17k
Алекс 38 минут назад
Не очень понял логику. На кольце полосы. Все входящие и выходящие тоже две полосы имеют. То есть если попал на внутреннюю полосу пипец? Как тебе с неё съехать? Перестраиваться в промежутке между съездами? Но там метров по 20. Фуре шансов нет. Или она тут же создаст пробку.
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7k
М С 38 минут назад
Много раз говорил и продолжаю повторять: правила проезда по кольцу писал тот, кто никогда по ним не ездил.
Съехать не с крайней полосы физически невозможно! Полюбому ее проезжаешь.
Это раз. Почему нельзя съезжать со второй полосы круга на вторую полосу дороги, если они есть? Или с третьей на третью? В часы пик так проезжают тысячи машин, если потоки так движутся. Если всех заставлять перестраиваться на крайнюю полосу, так сделайте съезды с круга однополосные, и посмотрим, к каким пробкам это приведет. Половина кругов во всех городах просто встанет на круглые сутки.
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20k
Анатолий Соколов Час назад
а где там знаки, что с кольца нельзя во вторую полосу съезжать?
и разметка между полосами кольца, которая бы показывала что с внутреннего кольца нельзя перестаиваться там, где съезды.
то есть ДПСники там только за поворот направо не с крайнего правого положения могут попытаться оштрафовать.
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11k
paranoid Час назад
Имхо, сделать только одну полосу для съезда, тупо убрать вторую и все. Потом дальше расширить.
Вопрос отпадет сам собой - машины вынуждены будут перестраиваться.
Найдутся конечно умники что будут пытаться влезть из второго ряда, но это уже будет очевидная херня.
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8k
mbr Час назад
Штрафодобывающая промышленность работает на полную катушку?
Т.е. вместо того, чтобы решить проблему кардинально, организовать движение так, чтобы ошибка была невозможной, будут просто тупо собирать бабло?
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8k
Puans-on Час назад
У красненькой крыло (или дверь) уже крашенная :)
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66k
Варакин Алексей 2 часа назад
На ровном месте себе ГАИшники проблему создают. Повесь на внешней полосе знак только направо и аварий не будет и поворачивать с двух полос можно
А так соплежуи забивают внешнюю полосу не умея перестраиваться.
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4
RingoStar2 2 часа назад
а камер недостаточно? если повыше на столб повесить - вполне видно кто с какого ряда съезжает с круга
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