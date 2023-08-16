Нарушителей проезда кругового движения начали ловить с квадрокоптеров

Новость, безусловно, хорошая, но её срочно нужно распространить на все города страны. В Череповце сотрудники ДПС начали ловить нарушителей проезда перекрестков с круговым движением при помощи квадрокоптеров. Как показывает практика, многие водители не знают правила движения по кольцу и делают это с нарушениями.

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