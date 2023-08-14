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Житель Алтая угнал авто своей бывшей возлюбленной

Житель Алтая угнал авто своей бывшей возлюбленной

Автор:
14 августа 2023 08:13
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   алтай   машина   ревность   угон   
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Владелец СТО ранее неоднократно чинил внедорожник своей экс-пассии и у него был дубликат ключа.

Он решил припугнуть дамочку и увел ее Honda CR-V, которую она при расставании оставила в аэропорту, улетев отдыхать (вероятно, с очередным кавалером). Вернувшись, женщина обнаружила пропажу и подала заявление об угоне.


Через неделю вернул машину к дому неверной женщины. Но его сразу задержали полицейские – теперь ему светит уголовка. Напугал ежа …

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Метки: Видео   авто   алтай   машина   ревность   угон   
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−3
Роман Спасский Час назад
что за странная форма у полицейских?
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2k
vijilante 44 минуты назад
А шо это за киборги рядом с ним ?!
Изловили супер-пупер-мегапреступника ?!
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