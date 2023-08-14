Житель Алтая угнал авто своей бывшей возлюбленной

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Владелец СТО ранее неоднократно чинил внедорожник своей экс-пассии и у него был дубликат ключа.
Он решил припугнуть дамочку и увел ее Honda CR-V, которую она при расставании оставила в аэропорту, улетев отдыхать (вероятно, с очередным кавалером). Вернувшись, женщина обнаружила пропажу и подала заявление об угоне.
Через неделю вернул машину к дому неверной женщины. Но его сразу задержали полицейские – теперь ему светит уголовка. Напугал ежа …
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