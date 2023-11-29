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Грузовик из к/ф Форсаж выставили на продажу

Грузовик из к/ф Форсаж выставили на продажу

Автор:
29 ноября 2023 13:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Форсаж   авто   автомир   автомобили   кино   машина   фильм   
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Cильно модифицированный эвакуатор Peterbilt из фильма 2019 года - Форсаж: Хоббс и Шоу, выставлен на продажу. Постройка грузовика обошлась в 285 000 долларов. После съёмок в фильме он использовался в рекламных кампаниях и на текущий момент имеет пробег в 1900 миль, и допуск к дорогам общего пользования..

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Метки: Автовсячина   Форсаж   авто   автомир   автомобили   кино   машина   фильм   
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