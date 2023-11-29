Грузовик из к/ф Форсаж выставили на продажу

Cильно модифицированный эвакуатор Peterbilt из фильма 2019 года - Форсаж: Хоббс и Шоу, выставлен на продажу. Постройка грузовика обошлась в 285 000 долларов. После съёмок в фильме он использовался в рекламных кампаниях и на текущий момент имеет пробег в 1900 миль, и допуск к дорогам общего пользования..

0 Этот грузовик создан на базе шасси Chevrolet Suburban, оснащенного кузовом Peterbilt. Под капотом ревет 6,2-литровый двигатель Chevrolet LS3 V8 мощностью 525 л.с. и крутящим моментом 425 Нм, работающий в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач. Несмотря на кинематографическую фальшивку в виде гильз турбин и имитации колес увеличенного диаметра, автомобиль может похвастаться такими реальными элементами, как регулируемые амортизаторы, мощные дисковые тормоза и многорычажная подвеска, необходимая для выполнения трюковых маневров.

Отрывок из фильма, в котором показано использование этого грузовика Хоббс и Шоу» — это спин-офф франшизы «Форсаж», в котором основное внимание уделяется двум персонажам: Люку Хоббсу (в исполнении Дуэйна Джонсона) и Декарду Шоу (в исполнении Джейсона Стэтхэма). Фильм режиссера Дэвида Лейтча вышел в прокат в 2019 году. 2023-11-29T13:24:59+03:00 Хоббс и Шоу» — это спин-офф франшизы «Форсаж», в котором основное внимание уделяется двум персонажам: Люку Хоббсу (в исполнении Дуэйна Джонсона) и Декарду Шоу (в исполнении Джейсона Стэтхэма). Фильм режиссера Дэвида Лейтча вышел в прокат в 2019 году.

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