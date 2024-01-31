Jaguar C-X75 из фильма об агенте 007 выставят на аукцион

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Этой весной в Великобритании будет выставлен на продажу суперкар Jaguar C-X75 — один из пяти построенных специально для съёмок фильма «007: Спектр» с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда. Автомобиль пока не имеет легального статуса, так как представляет, по сути, самоделку. Однако продавец, компания Kaaimans International, уверяет, что купе уже готовят к сертификации для дорог общего пользования. Само собой, это может сделать машину значительно дороже.
Для съёмок сцен, в которых на Jaguar C-X75 передвигался один из антигероев, использовали сразу семь машин. Две из них были оригинальными бензоэлектрическими прототипами Jaguar. Поскольку компания очень трепетно относилась к своим образцам, их использовали только для статичных и интерьерных съёмок. Для трюков и прочих сложных сцен компания Williams Advanced Engineering построила пять дублёров на кастомных шасси с гораздо более простой конструкцией.
Суперкары-копии укомплектовали стандартными V8 от Range Rover Sport SVR на 550 сил. Они получили упрощённые салоны и кузовные панели из более доступных материалов, в отличие от карбона, применённого на оригинальном C-X75, а также более выносливые подвески. Принято считать, что один автомобиль не пережил съёмочного процесса, а четыре оставшихся разошлись по коллекционерам — фанатам бондианы.
Одну из этих машин и подготовят для обычной эксплуатации. По словам продавцов, автомобиль получит усовершенствованную электрику, полноценные зеркала, оптику и приборы, новые панели кузова, более комфортные кресла и вместительный топливный бак. Кроме того, силовой агрегат суперкара приведут в соответствие c экостандартами, что необходимо для сертификации. После получения одобрения легализованный суперкар выставят на продажу.
По предварительным подсчётам, все работы по легализации обойдутся примерно в миллион фунтов. Не исключено, что продавец оценивает рыночные перспективы суперкара чересчур оптимистично. В 2019 году одну из трюковых машин пытались продать на аукционе RM Sotheby’s по ожидаемой цене от 800 тысяч до 1.2 миллиона долларов, но покупателя не нашлось.
Суперкары-копии укомплектовали стандартными V8 от Range Rover Sport SVR на 550 сил. Они получили упрощённые салоны и кузовные панели из более доступных материалов, в отличие от карбона, применённого на оригинальном C-X75, а также более выносливые подвески. Принято считать, что один автомобиль не пережил съёмочного процесса, а четыре оставшихся разошлись по коллекционерам — фанатам бондианы.
Одну из этих машин и подготовят для обычной эксплуатации. По словам продавцов, автомобиль получит усовершенствованную электрику, полноценные зеркала, оптику и приборы, новые панели кузова, более комфортные кресла и вместительный топливный бак. Кроме того, силовой агрегат суперкара приведут в соответствие c экостандартами, что необходимо для сертификации. После получения одобрения легализованный суперкар выставят на продажу.
По предварительным подсчётам, все работы по легализации обойдутся примерно в миллион фунтов. Не исключено, что продавец оценивает рыночные перспективы суперкара чересчур оптимистично. В 2019 году одну из трюковых машин пытались продать на аукционе RM Sotheby’s по ожидаемой цене от 800 тысяч до 1.2 миллиона долларов, но покупателя не нашлось.
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Метки: 007 Jaguar Автовсячина Аукцион Джеймс Бонд Дэниэл Крейг авто автомир автомобили кино машина фильм
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