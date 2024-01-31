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Jaguar C-X75 из фильма об агенте 007 выставят на аукцион

Jaguar C-X75 из фильма об агенте 007 выставят на аукцион

Автор:
31 января 2024 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: 007   Jaguar   Автовсячина   Аукцион   Джеймс Бонд   Дэниэл Крейг   авто   автомир   автомобили   кино   машина   фильм   
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Этой весной в Великобритании будет выставлен на продажу суперкар Jaguar C-X75 — один из пяти построенных специально для съёмок фильма «007: Спектр» с Дэниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда. Автомобиль пока не имеет легального статуса, так как представляет, по сути, самоделку. Однако продавец, компания Kaaimans International, уверяет, что купе уже готовят к сертификации для дорог общего пользования. Само собой, это может сделать машину значительно дороже.
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Метки: 007   Jaguar   Автовсячина   Аукцион   Джеймс Бонд   Дэниэл Крейг   авто   автомир   автомобили   кино   машина   фильм   
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