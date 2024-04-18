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Очень редкий суперкар, снимавшийся в Top Gear выставили на торги

Очень редкий суперкар, снимавшийся в Top Gear выставили на торги

Автор:
18 апреля 2024 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Top Gear   Vector M12   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за экзотическое купе Vector M12. Автомобиль 1996 года примечателен не только своей редкостью и небольшим пробегом, но и участием в съёмках одного из эпизодов Top Gear. Сейчас за американский суперкар предлагают 231 тысячу долларов (21,7 миллионов рублей), но до конца торгов ещё 4 дня.
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Метки: Lamborghini   Top Gear   Vector M12   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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Андрей Час назад
Что-то сразу вкладыши жвачки ТУРБО вспомнились
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Дмитрий 44 минуты назад
Ламборгини все равно лучше и красивее и брутальнее. Эта странная какая то.
Из суперкаров тех времен почему то Gizetta вспомнилась, 16 цилиндровая, это был интересный эксперимент.
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