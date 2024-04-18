Очень редкий суперкар, снимавшийся в Top Gear выставили на торги

Основатели американской фирмы Vector Aeromotive задумывали её как национального конкурента брендам наподобие Ferrari или Lamborghini. Однако судьба компании сложилась так причудливо, что в один из периодов биографии Vector входила в тот же концерн, что и Lamborghini. В начале 1990-х фирму выкупил индонезийский концерн MegaTech, через пару лет ставший владельцем и итальянской компании.



Прямым следствием такого соседства стала возможность использовать шасси Diablo для очередной модели Vector. Суперкар отличается от донора чуть более крупными размерами и полностью оригинальным дизайном с характерными для середины 1990-х округлыми обводами. Vector M12 снабдили гигантскими воздухозаборниками и внушительным интегрированным антикрылом, но при этом сохранили подъёмные двери.



Силовой агрегат также напрямую позаимствовали у Diablo. Это 5.7-литровый V12, развивающий 492 л. с. и 576 Нм. Двигатель, работающий вместе с 5-ступенчатой механикой ZF, разгоняет Vector M12 до 60 миль в час за 4.8 секунды, тогда как итальянскому донору на аналогичный спринт требуется примерно на полсекунды меньше.



Рынок встретил новинку прохладно. Всего за два года производства было выпущено только 14 экземпляров M12 (на продажу выставлен четвёртый по счёту), после чего сборку пришлось свернуть не в последнюю очередь из-за массы отрицательных отзывов в СМИ. Раскритиковал суперкар и Кларксон в одном из выпусков своей передачи. Однако же сейчас M12 представляет определённый интерес для любителей малоизвестных страниц автомобильной истории. Тем более что именно этот экземпляр успел проехать всего около 7 тысяч километров и благодаря регулярному обслуживанию находится в приемлемом состоянии.