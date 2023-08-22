Lamborghini представила электрический суперкар Lanzador

В машине используется пневмоподвеска, которая может адаптироваться не только под разные дорожные условия, но и под стиль вождения конкретного водителя. Для этого внутри и снаружи машины используется множество различных датчиков, которые помогают системе подобрать идеальный индивидуальный профиль вождения.



Внутри Lanzador четыре места. Причем водитель и передний пассажир четко разграничены между собой таким образом, чтобы каждый смог почувствовать себя пилотом реактивного самолета. У переднего пассажира также есть собственный экран.



Передние кресла выполнены в ковшеобразной форме, а их каркас печатается на 3D-принтере. Также в салоне используется переработанный нейлон и пластик.



Выход Lanzador запланирован на 2028 год. Это будет четвертый электромобиль Lamborghini.