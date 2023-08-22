Lamborghini представила электрический суперкар Lanzador

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Lamborghini представила концепт электрического кроссовера кросс-купе Lanzador. Большинство его технических характеристик производитель не раскрывает. Компания сообщила, что Lanzador оснащается тремя электрическими моторами: один на передней оси и два на каждое колесо задней оси. Пиковая мощность двигателей составляет более 1 МВт, что эквивалентно примерно 1340 л.с.
В машине используется пневмоподвеска, которая может адаптироваться не только под разные дорожные условия, но и под стиль вождения конкретного водителя. Для этого внутри и снаружи машины используется множество различных датчиков, которые помогают системе подобрать идеальный индивидуальный профиль вождения.
Внутри Lanzador четыре места. Причем водитель и передний пассажир четко разграничены между собой таким образом, чтобы каждый смог почувствовать себя пилотом реактивного самолета. У переднего пассажира также есть собственный экран.
Передние кресла выполнены в ковшеобразной форме, а их каркас печатается на 3D-принтере. Также в салоне используется переработанный нейлон и пластик.
Выход Lanzador запланирован на 2028 год. Это будет четвертый электромобиль Lamborghini.
Внутри Lanzador четыре места. Причем водитель и передний пассажир четко разграничены между собой таким образом, чтобы каждый смог почувствовать себя пилотом реактивного самолета. У переднего пассажира также есть собственный экран.
Передние кресла выполнены в ковшеобразной форме, а их каркас печатается на 3D-принтере. Также в салоне используется переработанный нейлон и пластик.
Выход Lanzador запланирован на 2028 год. Это будет четвертый электромобиль Lamborghini.
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