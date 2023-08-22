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Lamborghini представила электрический суперкар Lanzador

Lamborghini представила электрический суперкар Lanzador

Автор:
22 августа 2023 17:33
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Lanzador   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электрокар   
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Lamborghini представила концепт электрического кроссовера кросс-купе Lanzador. Большинство его технических характеристик производитель не раскрывает. Компания сообщила, что Lanzador оснащается тремя электрическими моторами: один на передней оси и два на каждое колесо задней оси. Пиковая мощность двигателей составляет более 1 МВт, что эквивалентно примерно 1340 л.с.
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Метки: Lamborghini   Lanzador   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электрокар   
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1  комментарий
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Трям Час назад
Словно умельцы в гараже делали. Ни туда, ни сюда.
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Добрый Бабайка

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