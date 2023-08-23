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Водитель сгоревшей в Москве Lamborghini просит вернуть ему деньги

Водитель сгоревшей в Москве Lamborghini просит вернуть ему деньги

Автор:
23 августа 2023 16:07
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аренда   ламборджини   машина   суперкар   
1768
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Помните недавний пост со сгоревшим в центре Москвы суперкаром Lamborghini? Появилось продолжение этой истории.

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Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аренда   ламборджини   машина   суперкар   
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7  комментариев
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20k
Александр 42 минуты назад
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
Всё что нажито непосильным трудом, всё сгорело
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62k
Андрей 2 минуты назад
А он по одной купюре спасал, раз часть успел спасти, а часть нет? ))
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21k
Анатолий Соколов 5 минут назад
ну формально он прав ...
машина не его, и со стороны компании было "предоставление услуг ненадлежащего качества" ...
и если он сможет предоставить какой-то документ, типа выписка банка, о том, что он относительно недавно получал такую сумму наличными - то история вполне может "прокатить".
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16k
Shtoppi 16 минут назад
<<Со слов водителя, в момент возгорания в машине находилось 3 700 000 , из которых 2 000 000 удалось спасти, а вот оставшуюся сумму он хочет взыскать с компании, которая предоставила авто.>>
------------
ага, удачи ему. главное верить ))))))))))))))
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10k
Бритва 43 минуты назад
что же они так легко сгорают, будто из пластика сделаны.
или купюрами напичканы
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