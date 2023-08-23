Водитель сгоревшей в Москве Lamborghini просит вернуть ему деньги

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Помните недавний пост со сгоревшим в центре Москвы суперкаром Lamborghini? Появилось продолжение этой истории.
Мужчина взял в аренду Lamborghini Aventador за 200 000₽ в сутки, но счастье длилось недолго - машина сгорела прямо на улице.
Со слов водителя, в момент возгорания в машине находилось 3 700 000₽, из которых 2 000 000₽ удалось спасти, а вот оставшуюся сумму он хочет взыскать с компании, которая предоставила авто.
Мужчина сообщал о технической неисправности авто, на место приехал менеджер и решил «прикурить» аккумулятор, несмотря на запрет завода изготовителя. Вероятно это стало причиной возгорания.
Со слов водителя, в момент возгорания в машине находилось 3 700 000₽, из которых 2 000 000₽ удалось спасти, а вот оставшуюся сумму он хочет взыскать с компании, которая предоставила авто.
Мужчина сообщал о технической неисправности авто, на место приехал менеджер и решил «прикурить» аккумулятор, несмотря на запрет завода изготовителя. Вероятно это стало причиной возгорания.
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Всё что нажито непосильным трудом, всё сгорело
машина не его, и со стороны компании было "предоставление услуг ненадлежащего качества" ...
и если он сможет предоставить какой-то документ, типа выписка банка, о том, что он относительно недавно получал такую сумму наличными - то история вполне может "прокатить".
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ага, удачи ему. главное верить ))))))))))))))
или купюрами напичканы