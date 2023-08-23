Водитель сгоревшей в Москве Lamborghini просит вернуть ему деньги

Мужчина взял в аренду Lamborghini Aventador за 200 000₽ в сутки, но счастье длилось недолго - машина сгорела прямо на улице.



Со слов водителя, в момент возгорания в машине находилось 3 700 000₽, из которых 2 000 000₽ удалось спасти, а вот оставшуюся сумму он хочет взыскать с компании, которая предоставила авто.



Мужчина сообщал о технической неисправности авто, на место приехал менеджер и решил «прикурить» аккумулятор, несмотря на запрет завода изготовителя. Вероятно это стало причиной возгорания.