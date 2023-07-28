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Подборка автоприколов на пятницу

Подборка автоприколов на пятницу

Автор:
28 июля 2023 12:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   машина   
1623
23
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Автовсячина   Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   машина   
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17  комментариев
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17k
Nikita 37 минут назад
Комментарий к фото
Мне нравится: "быстро снял изоляцию"

Тогда уж: поднял дворники, отодрал изоляцию, соскреб остатки с лобового, опустил чистый дворник и можно ехать...
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13k
Denissg 4 минуты назад
Комментарий к фото
Традиционный новогодний свитер с оленем.
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49k
turyst 8 минут назад
Комментарий к фото
Это фотошопия.
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11k
Dmitry 9 минут назад
Комментарий к фото
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279
Murrkin 11 минут назад
Комментарий к фото
Легко. Только владельцы на масложор начинают жаловаться.
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6k
ekarataev 12 минут назад
Комментарий к фото
А куда его бросают?
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49k
turyst 13 минут назад
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А в чём прикол?
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49k
turyst 15 минут назад
Комментарий к фото
У разных машин, разные интервалы.
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3k
Ухалус Посовиномус 15 минут назад
Комментарий к фото
Этот дебил, который постит картинки, не в курсе, что лампочки в принципе на всех авто разные и далеко не факт, что хоть одна из перечисленных вообще подойдет туда, где на этой картинке показано?
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645
partners74 18 минут назад
Комментарий к фото
да хоть пешком ходи. оставайся человеком.
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9k
Владимир 21 минуту назад
Комментарий к фото
Требования к замеру тонировки стекла одни для всех, они зафиксированы в техническом регламенте и соответствуют ГОСТу 51709-2001 (о методике проверки) и ГОСТу 27902-88 (об определении свойств оптики).
Норма пропускания света должна измеряться при таких условиях:
Допустимая ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА от +15 С до +25 С. Влажность минимум 40%, максимум 80%.Окно, требующее замера тона, должно быть сухим и чистым. Атмосферное давление от 86 до 106 кПа.
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10k
Борис Карабанов 36 минут назад
Комментарий к фото
Ну, а говорят что у нас социальные лифты не работают, дескать, на бессрочном техобслуживании. Враки!
p.s. В стародревние времена, стоя на автобусной остановке, частенько, завидев на горизонте вожделенный транспорт, томящиеся в долгом ожидании потенциальные пассажиры уже прижимали покрепче вещи, втягивали животы, разминали бицепсы, а автобус.... проносился мимо с табличкой "ЗАКАЗНОЙ".
Это, наверное, у мадам "Заказной" социальный лифт.
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193
boliwar Борис Карабанов 2 минуты назад
Комментарий к фото
не социальный, а сосальный
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78k
Доктор Джонс 46 минут назад
Комментарий к фото
Уже выезжаю:
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