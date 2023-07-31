Спецверсия УАЗ Патриот с 4.6 литровым мотором Toyota V8 и японским автоматом

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Российская компания Armour Group начала мелкосерийный выпуск бронированных внедорожников УАЗ «Патриот» с новой интересной связкой двигателя и трансмисии.
Российский внедорожник получил 4,6-литровый двигатель V8 от Toyota, сочетающийся с коробкой-«автомат» на шесть ступеней от Aisin. Также УАЗ «Патриот» достаются новые тормоза и переделанная подвеска с более мощными пружинами и амортизаторами.
После такого апгрейда автомобиль стал демонстрировать лучшую динамику и комфорт передвижения, только вот его вес вырос - Armour Group решили бронировать уазовский внедорожник.
Доработанный «Патриот» сменил имя на AGlion. Внешне автомобиль ничем не отличается от серийной модели. Из нового выделим стекла толщиной почти 4 см, противоосколочную защиту днища, бронирование всех стоек, специальные металлические бандажи в шинах, резервный аккумулятор и стальные жалюзи для защиты радиатора.
Цену бронированного AGlion раскрывают по запросу. На внедорожник даётся гарантия 1 год.
После такого апгрейда автомобиль стал демонстрировать лучшую динамику и комфорт передвижения, только вот его вес вырос - Armour Group решили бронировать уазовский внедорожник.
Доработанный «Патриот» сменил имя на AGlion. Внешне автомобиль ничем не отличается от серийной модели. Из нового выделим стекла толщиной почти 4 см, противоосколочную защиту днища, бронирование всех стоек, специальные металлические бандажи в шинах, резервный аккумулятор и стальные жалюзи для защиты радиатора.
Цену бронированного AGlion раскрывают по запросу. На внедорожник даётся гарантия 1 год.
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