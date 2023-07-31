FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11489 постов • 834 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Спецверсия УАЗ Патриот с 4.6 литровым мотором Toyota V8 и японским автоматом

Спецверсия УАЗ Патриот с 4.6 литровым мотором Toyota V8 и японским автоматом

Автор:
31 июля 2023 15:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автомобиль   УАЗ   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   патриот   
954
7
Российская компания Armour Group начала мелкосерийный выпуск бронированных внедорожников УАЗ «Патриот» с новой интересной связкой двигателя и трансмисии.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Автомобиль   УАЗ   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   патриот   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Alex Полчаса назад
Только один вопрос, зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
25k
Сибиряк 4 минуты назад
Ну инкассаторам зайдёт, для передовой может быть. А ценник наверное такой что можно 2 тойоты купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
929
ruslan d 23 минуты назад
УАЗ по цене Тоёты ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
7guest Полчаса назад
Понравилось в заголовке "...4.6 литровым мотором Toyota V8 и японским автоматом". А Toyota-вский мотор - чей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10741



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Прикол#автомир#интересно#аварии#Китай#авто аварии#факты#искусство
#животные#СССР#люди#в мире#милота#ДТП#новости#криминал#медведь#мигранты
#Юмор#кино#автомобили#машина#фильм#забавно#сарказм#США#знаменитости#подборка
Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться