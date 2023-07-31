Новый мировой рекорд скорости в закрытых помещениях

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На финальном этапе «Формулы E», проходящем в Лондоне, был установлен мировой рекорд скорости в закрытых помещениях. Для этого использовался гоночный автомобиль третьего поколения, с которого были сняты все ограничения.
Рекордный заезд начался с короткого разгона, за которым последовал поворот на скорости 40 км/ч. Затем автомобиль выехал на прямой участок протяжённостью 283 метра, где разогнался с 40 до 218 км/ч. За рулём машины во время заезда был пилот NEOM McLaren Formula E Джейк Хьюз. К слову, предыдущий рекорд в этой дисциплине составлял 165 км/ч.
Для рекордного заезда использовался автомобиль «Формулы E» Gen 3, модифицированный по проекту GENBETA, — его оснастили более «цепкой» резиной Hankook и добавили аэродинамические улучшения, спроектированные для повышения скорости на прямой. Также на машину был установлен передний двигатель, что увеличило мощность с 350 кВт до 400 кВт. Аккумуляторная батарея ёмкостью 54 кВтч позволяет Gen3 проезжать до 250 километров на одной зарядке, а разгон с нуля до 100 км/ч происходит за 2,8 секунды. Также можно отметить новую систему регенеративного торможения, которая позволяет возвращать до 60% энергии при замедлении.
Для рекордного заезда использовался автомобиль «Формулы E» Gen 3, модифицированный по проекту GENBETA, — его оснастили более «цепкой» резиной Hankook и добавили аэродинамические улучшения, спроектированные для повышения скорости на прямой. Также на машину был установлен передний двигатель, что увеличило мощность с 350 кВт до 400 кВт. Аккумуляторная батарея ёмкостью 54 кВтч позволяет Gen3 проезжать до 250 километров на одной зарядке, а разгон с нуля до 100 км/ч происходит за 2,8 секунды. Также можно отметить новую систему регенеративного торможения, которая позволяет возвращать до 60% энергии при замедлении.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина рекорд
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