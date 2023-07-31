FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11491 пост • 834 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Новый мировой рекорд скорости в закрытых помещениях

Новый мировой рекорд скорости в закрытых помещениях

Автор:
31 июля 2023 16:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   
956
1
1
На финальном этапе «Формулы E», проходящем в Лондоне, был установлен мировой рекорд скорости в закрытых помещениях. Для этого использовался гоночный автомобиль третьего поколения, с которого были сняты все ограничения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рекорд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10757



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#кино#автомир#интересно#аварии#Китай#авто аварии#криминал#Россия
#животные#Прикол#автомобили#машина#милота#ДТП#новости#подборка#США#драка
#Юмор#СССР#люди#в мире#фильм#забавно#сарказм#знаменитости#факты#медведь
Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться