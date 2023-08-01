Штраф до 30 000 рублей за шум от мотоциклов и автомобилей

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В Государственной Думе приняли законопроект, устанавливающий штрафы за слишком шумные мотоциклы и автомобили на улицах городов.
Ранее за шумный выхлоп могли оштрафовать на 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ за превышение нормативов уровня шума, производимого при работе автомобиля.
Теперь размер штрафа составит от 5 000 до 30 000 рублей в зависимости от мощности двигателя. К минимальному штрафу в 5 тысяч за каждые 10 л.с. мощности добавят по 250 рублей свыше определённого предела. Для мотоциклов этот предел установлен на уровне 50 л.с., для легковых автомобилей — 200 л.с., для грузовых автомобилей — 250 л.с.
Вычислять нарушителей будут автоматически при помощи шумомеров, встроенных в стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.
Теперь размер штрафа составит от 5 000 до 30 000 рублей в зависимости от мощности двигателя. К минимальному штрафу в 5 тысяч за каждые 10 л.с. мощности добавят по 250 рублей свыше определённого предела. Для мотоциклов этот предел установлен на уровне 50 л.с., для легковых автомобилей — 200 л.с., для грузовых автомобилей — 250 л.с.
Вычислять нарушителей будут автоматически при помощи шумомеров, встроенных в стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Вот проехал по ночной улице или, ещё хуже, заехал во двор очередной обладатель лишней хромосомы. И что делать, чтобы и закон соблюсти, и этого одноклеточного прижучить?
"Комплексы автомотической фиксации". Понятно. Значит, мало что изменится.
Интересно, а нетрадиционных автомеломанов тоже будут наказывать?
Привычка наверное.