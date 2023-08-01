Штраф до 30 000 рублей за шум от мотоциклов и автомобилей

Ранее за шумный выхлоп могли оштрафовать на 500 рублей по статье 8.23 КоАП РФ за превышение нормативов уровня шума, производимого при работе автомобиля.



Теперь размер штрафа составит от 5 000 до 30 000 рублей в зависимости от мощности двигателя. К минимальному штрафу в 5 тысяч за каждые 10 л.с. мощности добавят по 250 рублей свыше определённого предела. Для мотоциклов этот предел установлен на уровне 50 л.с., для легковых автомобилей — 200 л.с., для грузовых автомобилей — 250 л.с.



Вычислять нарушителей будут автоматически при помощи шумомеров, встроенных в стационарные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД.