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Штраф до 30 000 рублей за шум от мотоциклов и автомобилей

Штраф до 30 000 рублей за шум от мотоциклов и автомобилей

Автор:
01 августа 2023 14:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
627
1
В Государственной Думе приняли законопроект, устанавливающий штрафы за слишком шумные мотоциклы и автомобили на улицах городов.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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14k
Kostick Полчаса назад
вот тут полностью одобряю. вся эта пердофульная братия считает своим долгом дождаться полуночи, и с рёвом носиться по улицам.
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16k
Shtoppi Минуту назад
ну неужели! а то эти перделки по ночам уже задрали реветь.
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6k
heta 4 минуты назад
Закон просто замечательный. Вопрос, как технически его осуществлять?
Вот проехал по ночной улице или, ещё хуже, заехал во двор очередной обладатель лишней хромосомы. И что делать, чтобы и закон соблюсти, и этого одноклеточного прижучить?
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10k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Не прошло и...
"Комплексы автомотической фиксации". Понятно. Значит, мало что изменится.
Интересно, а нетрадиционных автомеломанов тоже будут наказывать?
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20k
Вишенка Крокодилова 24 минуты назад
А за громкую музыку из окон проезжающих автомобилей будут штрафовать? А то иногда аж стены трясутся.
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8k
Пуриц Жорж Полчаса назад
Вот это хорошо, а то эти бисексуалы по каменноостровскому любят по ночам гонять
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