Гоночный автомобиль Venturi 400 Trophy 1992 года выставили на торги

Первоначально окрашенный в синий и желтый цвета, этот Venturi 400 Trophy участвовал в гонках в 1992 году. В 1993-м перед тем, как попасть в Японию, суперкар перекрасили в красный. Там новый владелец модифицировал его, чтобы сделать его пригодным для езды по дорогам общего пользования. Автомобиль даже был показан в легендарном телесериале Best Motoring.



Среди самых заметных модификаций - вентилируемый капот в стиле Venturi 600 LM, дисковые тормоза Brembo с прорезями от Ferrari 355 Challenge, регулируемые койловеры Ohlins с пружинами Swift и многое другое.



Автомобиль по-прежнему оснащен 3,0-литровым двигателем V6, хотя он тоже был модифицирован. Двигатель соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач Porsche G50, которая передает мощность на задние колеса BBS E88. Изменилась ли мощность мотора, не сообщается.



Двигатель Venturi 400 Trophy с двойным турбонаддувом выдавал 408 л.с. Пробег аукционного авто всего 10 000 км.



Продавец получил этот Venturi 400 Trophy около шести месяцев назад. Торги организовал онлайн-аукцион Bring a Trailer. Ставки принимаются до 8 августа.