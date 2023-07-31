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Гоночный автомобиль Venturi 400 Trophy 1992 года выставили на торги

Гоночный автомобиль Venturi 400 Trophy 1992 года выставили на торги

Автор:
31 июля 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Этот экземпляр является одним из 73 автомобилей, созданных для участия в гонках Gentleman Drivers Trophy. Серия проводилась по всей Европе на некоторых из ее самых известных трасс в рамках моногоночной серии, задуманной Стефаном Рателем — человеком, стоящим за SRO Motorsports Group.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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Андрей Час назад
что-то ностальгия в глаз попала, вспомнились вкладыши от жвачки Turbo
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34k
АнтонПолднев 58 минут назад
Красивое

На втором видео подруливает постоянно. Видать гидроуселитель не предусмотрен.
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Добрый Бабайка

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