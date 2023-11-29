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13 надписей на машинах, которые невозможно игнорировать

13 надписей на машинах, которые невозможно игнорировать

Автор:
29 ноября 2023 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: Прикол   Юмор   авто   забавно   машина   надпись   
815
14

Трудно не признать, что водители — это особая субкультура со своим языком и правилами. Мы обратили внимание, что многие автовладельцы украшают свои машины: кто-то делает крутой дизайн, а кто-то оставляет небольшие надписи, выделяя себя на фоне других. Мимо таких машин трудно пройти, не обратив на них внимание.

Вот и пользователи сети нередко делятся своими находками очень креативных водителей, которые оставили на своей машине послание для остальных автолюбителей.

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В одном тихом московском дворике притаилось это чудо техники…


Судя по тому, что этому водителю пришлось наклеить памятку на свою машину, он часто встречается с сотрудниками ДПС.

Сфотографировал только что на улице. Не смог пройти мимо, улыбнулся. Покоцанный багажник, на мой взгляд, прекрасно дополняет надпись.


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Метки: Прикол   Юмор   авто   забавно   машина   надпись   
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