13 надписей на машинах, которые невозможно игнорировать

Трудно не признать, что водители — это особая субкультура со своим языком и правилами. Мы обратили внимание, что многие автовладельцы украшают свои машины: кто-то делает крутой дизайн, а кто-то оставляет небольшие надписи, выделяя себя на фоне других. Мимо таких машин трудно пройти, не обратив на них внимание.
Вот и пользователи сети нередко делятся своими находками очень креативных водителей, которые оставили на своей машине послание для остальных автолюбителей.
В одном тихом московском дворике притаилось это чудо техники…
Судя по тому, что этому водителю пришлось наклеить памятку на свою машину, он часто встречается с сотрудниками ДПС.
Сфотографировал только что на улице. Не смог пройти мимо, улыбнулся. Покоцанный багажник, на мой взгляд, прекрасно дополняет надпись.
Источник:
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