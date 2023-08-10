В Германии есть мусорные детективы

Да-да, именно столько их нужно иметь в этой стране вместо одной привычной мусорки в доме. Для бумаги, пластика, металла, стекла, пищевых отходов, текстиля. И это не блажь приверженцев зеленой планеты, а в прямом смысле слова обязанность.

За неотсортированный и выброшенный в бак у дома мусор положен штраф и гарантированы проблемы с соседями. Ведь управляющая компания перележит вынужденные расходы по ручной сортировке чьего-то мешка на всех жильцов дома в свежем счете за ЖКХ.

Это была небольшая прелюдия для понимания того, насколько щепетильно относятся в Германии к утилизации и переработке отходов.