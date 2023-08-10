FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8498 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
В Германии есть мусорные детективы

В Германии есть мусорные детективы

Автор:
10 августа 2023 11:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Германия   Жизнь   ведро для мусора   мусор   разделение мусора   факты   фото   
1286
4

Это мусорное ведро обычного человека в Германии. Ну как ведро? Шесть вёдер.

Да-да, именно столько их нужно иметь в этой стране вместо одной привычной мусорки в доме. Для бумаги, пластика, металла, стекла, пищевых отходов, текстиля. И это не блажь приверженцев зеленой планеты, а в прямом смысле слова обязанность.

За неотсортированный и выброшенный в бак у дома мусор положен штраф и гарантированы проблемы с соседями. Ведь управляющая компания перележит вынужденные расходы по ручной сортировке чьего-то мешка на всех жильцов дома в свежем счете за ЖКХ.

Это была небольшая прелюдия для понимания того, насколько щепетильно относятся в Германии к утилизации и переработке отходов.

Не менее щепетильно относятся в стране и вообще к мусору, любому. На улице, на дороге, в парке или лесу.

За каждую выброшенную мелочь — штраф. За оставленные после пикника мешки с объедками и бутылками — большой штраф. За попытку выбросить мусор из машины где-нибудь на природе — огромный штраф.

Правда, если поймают за руку. Разумеется, это далеко не всегда возможно.

И пусть в Германии нет такой повальной проблемы загаженности всего вокруг упаковками, сигаретными пачками и окурками, пластиковыми бутылками и мелкими бытовыми отходами, как в России, нет, но тоже встречается.

И вы не поверите, но в Германии действительно есть довольно значительное количество добровольцев, которые отыскивают авторов подобных «шедевров».

Их в шутку называют как раз мусорными детективами.

Они анализируют выброшенный в неположенном месте мусор и прилагают немало усилий для поиска нарушителя. Причем, частенько не безуспешно!

«Детективы» обращают внимание на клочки корреспонденции или какого-либо документа, ищут свидетелей, анализируют видео с камер наблюдения и даже устраивают засады, чтобы поймать нарушителя с поличным.

То же самое, кстати, касается и контейнеров около дома.

Жители присматривают друг за другом, словно шпионы, чтобы никто не выбросил неотсортированный мусор и «не подставил» остальных жильцов на дополнительные расходы.

Так что если в случае с мусором вокруг у немцев включается врожденное неприятие нарушения закона, то с мусорными контейнерами под домом такая же врожденная экономия и нежелание нести лишние расходы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Германия   Жизнь   ведро для мусора   мусор   разделение мусора   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Lehoia 2 часа назад
Помню, прямо ностальгию испытал в Дюссельдорфе по СССР, когда в магазине передо мной, бюргеры сдавали ящики с пустыми бутылками на обмен. Бутылки-классика как в союзе. А пиво в них- Альтбир просто нереально классное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Dimon 13 минут назад
Меня забавляет, как на одной стороне планеты вызывают вертолёт для спасения птички, сортируют мусор и внедряют электромобили. В то время как на другой, в 6 раз более населённой стороне планеты: утилизируют эти самые вредные аккумуляторы, пластик, хоронят ядерное топливо и 24/7 загрязняют океан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Полчаса назад
Я бы себе завёл два ведра, но и так место мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Татьяна Юсова Час назад
У меня практический вопрос - а из чего мешки, в которые складывают бумагу, пищевые отходы, стекло и металл?
При выносе на мусорку надо содержимое из пакета вытряхивать, чтобы пластик, не дай Бог, не попал в бумагу или очистки?
Мне просто интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick 2 часа назад
сортированный мусор, практически сырьё, для вторичной переработки. мусороуборочные славно пристроились. берут деньги, и не сомневаюсь в том, что потом пластик, металл, стекло - продают на переработку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
au3 2 часа назад
"Для бумаги, пластика, металла, стекла, пищевых отходов, текстиля."

А местами стекло еще и по цвету надо сортировать: прозрачное, зеленое, коричневое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
960
ruslan d 2 часа назад
А что в этом плохого ? Несколько раз был там , никаких проблем не возникало с сортировкой .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

452436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Замуровали, демоны! Топ фильмов о людях в замкнутом пространстве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Травма из детства

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#ДТП#авто аварии#Автовсячина#кино#позитив#сарказм#актеры
#Прикол#автомир#люди#аварии#интересно#в мире#фильм#подборка#природа#путешествия
#машина#Юмор#США#забавно#факты#знаменитости#новости#история#интересное#собака
Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Годы свадьбе не помеха: трогательная история любви двух пенсионеров Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться