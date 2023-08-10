В Германии есть мусорные детективы

Это мусорное ведро обычного человека в Германии. Ну как ведро? Шесть вёдер.
Да-да, именно столько их нужно иметь в этой стране вместо одной привычной мусорки в доме. Для бумаги, пластика, металла, стекла, пищевых отходов, текстиля. И это не блажь приверженцев зеленой планеты, а в прямом смысле слова обязанность.
За неотсортированный и выброшенный в бак у дома мусор положен штраф и гарантированы проблемы с соседями. Ведь управляющая компания перележит вынужденные расходы по ручной сортировке чьего-то мешка на всех жильцов дома в свежем счете за ЖКХ.
Это была небольшая прелюдия для понимания того, насколько щепетильно относятся в Германии к утилизации и переработке отходов.
Не менее щепетильно относятся в стране и вообще к мусору, любому. На улице, на дороге, в парке или лесу.
За каждую выброшенную мелочь — штраф. За оставленные после пикника мешки с объедками и бутылками — большой штраф. За попытку выбросить мусор из машины где-нибудь на природе — огромный штраф.
Правда, если поймают за руку. Разумеется, это далеко не всегда возможно.
И пусть в Германии нет такой повальной проблемы загаженности всего вокруг упаковками, сигаретными пачками и окурками, пластиковыми бутылками и мелкими бытовыми отходами, как в России, нет, но тоже встречается.
И вы не поверите, но в Германии действительно есть довольно значительное количество добровольцев, которые отыскивают авторов подобных «шедевров».
Их в шутку называют как раз мусорными детективами.
Они анализируют выброшенный в неположенном месте мусор и прилагают немало усилий для поиска нарушителя. Причем, частенько не безуспешно!
«Детективы» обращают внимание на клочки корреспонденции или какого-либо документа, ищут свидетелей, анализируют видео с камер наблюдения и даже устраивают засады, чтобы поймать нарушителя с поличным.
То же самое, кстати, касается и контейнеров около дома.
Жители присматривают друг за другом, словно шпионы, чтобы никто не выбросил неотсортированный мусор и «не подставил» остальных жильцов на дополнительные расходы.
Так что если в случае с мусором вокруг у немцев включается врожденное неприятие нарушения закона, то с мусорными контейнерами под домом такая же врожденная экономия и нежелание нести лишние расходы.
Источник:
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При выносе на мусорку надо содержимое из пакета вытряхивать, чтобы пластик, не дай Бог, не попал в бумагу или очистки?
Мне просто интересно.
А местами стекло еще и по цвету надо сортировать: прозрачное, зеленое, коричневое
Кроме того везде сортируют по разному и в квартирах упрощеная система, био и рест, максимум гельбезак.
Никакой металл не сортируют, да и откуда в бытовой жизни каждодннвные металотходы?
Старая одежда просто вывозится в контейнеры красного креста или выбрасывается в рест. Это, снова же не ежедневные заботы.
Для стекла тоже никто ведра не заводит, в любой квартире есть кладовка, собрал за месяц, пошел и выкинул.
На всех землях и городах свои правила. Такого, как в посте я ещё не встречал