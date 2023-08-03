Немец расстался с подругой и выставил ей счёт на 23 000 евро

В эту сумму он включил подарки и ещё кое-что.
Андреас Х. поселился в доме своей «дамы сердца». Мужику - 59 лет, его подруге - 61. Вместе они путешествовали, дарили друг другу приятные безделушки и весело проводили время. А потом вдрызг рассорились. Да так, что Андреас собрал вещички и был таков.
Перед уходом, он выставил ошарашенной даме счёт за свои услуги - 23 000 евро.
Он хотел 2000 евро за одну покраску деревянного окна. Плюс расходы на подарки и поездку на моё 60-летие. Чтобы я точно заплатила, он забрал мой телефон, - пожаловалась обиженная экс-подруга.
В счёт мужчина также включил работы по саду и дострйку беседки.
Дама погоревала, а потом заплатила бывшему сожителю 1000 евро за телефон. И сразу же подала в суд. Тот приговорил Андреаса к обязательным работам и штрафу в 1200 евро.
Вероятно, это он ещё легко отделался.
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