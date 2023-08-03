FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10646 постов • 1447 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Немец расстался с подругой и выставил ей счёт на 23 000 евро

Немец расстался с подругой и выставил ей счёт на 23 000 евро

Автор:
03 августа 2023 15:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   немец   подруга   сожитель   суд   счёт   штраф   
2100
2

В эту сумму он включил подарки и ещё кое-что.

Андреас Х. поселился в доме своей «дамы сердца». Мужику - 59 лет, его подруге - 61. Вместе они путешествовали, дарили друг другу приятные безделушки и весело проводили время. А потом вдрызг рассорились. Да так, что Андреас собрал вещички и был таков.

Перед уходом, он выставил ошарашенной даме счёт за свои услуги - 23 000 евро.

Он хотел 2000 евро за одну покраску деревянного окна. Плюс расходы на подарки и поездку на моё 60-летие. Чтобы я точно заплатила, он забрал мой телефон, - пожаловалась обиженная экс-подруга.

В счёт мужчина также включил работы по саду и дострйку беседки.

Дама погоревала, а потом заплатила бывшему сожителю 1000 евро за телефон. И сразу же подала в суд. Тот приговорил Андреаса к обязательным работам и штрафу в 1200 евро.

Вероятно, это он ещё легко отделался.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Германия   немец   подруга   сожитель   суд   счёт   штраф   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Parus59 2 часа назад
Какая душещипательная история. Автор пиши еще!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Александр 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Какая интрига, какие страсти! Как говорится, на каждую хитрую попу найдётся йух с винтом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 2 часа назад
Этой истории далеко до Юлии Якубени и её сосиски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234746



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#ДТП#интересное#Юмор#собака#фильм#знаменитости#история
#люди#автомир#в мире#факты#кино#Прикол#Китай#дети#сарказм#Россия
#животные#машина#аварии#авто аварии#новости#Автовсячина#подборка#забавно#Жизнь#полиция
В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться