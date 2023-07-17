Как делают реновацию старых "хрущёвок" в Германии

Сейчас этим домам по 40, 50 и больше лет. Они устарели физически, эстетически, морально и с точки зрения удобства (хотя квартиры в немецких «хрущевка» изначально были на две головы удобнее и комфортнее советских).

И, как и у нас, пришло время их реновации.

Вот только в Германии это делают совсем не так, как мы можем наблюдать на примере Москвы. Кварталы с хрущёвками отнюдь не сносятся под корень, чтобы вместо них выстроить более населенные высотки.

Здесь всё происходит, можно сказать, в противоположном направлении. Ну и совершенно иным способом.