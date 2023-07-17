Как делают реновацию старых "хрущёвок" в Германии

Не удивляйтесь, «хрущёвки», пусть и немного не такие, как в России и бывших советских республиках, в Германии тоже есть. И немало. Правда, в Восточной Германии. Они остались здесь со времен ГДР.
Сейчас этим домам по 40, 50 и больше лет. Они устарели физически, эстетически, морально и с точки зрения удобства (хотя квартиры в немецких «хрущевка» изначально были на две головы удобнее и комфортнее советских).
И, как и у нас, пришло время их реновации.
Вот только в Германии это делают совсем не так, как мы можем наблюдать на примере Москвы. Кварталы с хрущёвками отнюдь не сносятся под корень, чтобы вместо них выстроить более населенные высотки.
Здесь всё происходит, можно сказать, в противоположном направлении. Ну и совершенно иным способом.
Вот, как выглядит такой же дом, как на первом фото, в начале процесса реновации.
Из него выселяют всех жильцов, а затем начинают аккуратно разбирать.
Но делают это не до основания, а лишь снимают несколько верхних этажей. Уменьшая этажность, уменьшают нагрузку на «усталые» конструкции. А заодно меняют все внутридомовые сети с учетом современных потребностей и реалий.
Так, из 5-этажной «хрущевки» делают аккуратный двух- или трехэтажный жилой дом.
На данном фото как раз тот самый дом, который мне удалось заснять в процессе начала реновации (только с другой стороны).
На этом этот же дом рядом со своим братом-близнецом. В 60-х их построили вместе два одинаковых рядом. Брат еще ждёт свой очереди на реновацию.
Но это наиболее простые варианты переделки социальных многоквартирных домов.
Компании-домовладельцы домов побогаче делают реновацию и дороже, и красивее, и современнее. Правда, в таких домах арендовать жильё будет уже на 150-250 евро дороже, чем в домах с фотографий выше.
Источник:
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Раньше некоторые ушлые россияне покупали себе в них квартиры по дешевке и имели легальный повод мотаться в ЕС, когда заблагорассудится. С введением санкций и отключением от Свифта содержать квартиру в Эстонии для подобных целей стало невыгодным.
В результате и платежи за коммуналку теперь в Эстонию не поступают, и продать квартиры никому не получается. Даже за неуплату.
Обычно используется в городках, где позакрывались все некогда градообразующие крупные предприятия, которые и строили эти жилые кварталы и теперь там попросту некому жить.
Там же, где спрос есть, просто обкладывают дом снаружи утеплителем (см. фото 1), а иногда еще и сносят старые балконы, пристраивая снаружи вместо них новые, размером побольше, но уже из металла, а не из бетона (см фото 2).
Внутри не меняется ничего. Окромя отработавших свой срок инженерных коммуникаций, сантехники, электрической проводки и т.д. Вся планировка остается прежней.
Вот в этой серии, на фото, кухня имеет размер 4 кв м. и размещена аккурат посередине (внутри) квартиры, не имея окна. Сортир - совмещенный. Вне зависимости от числа комнат (их может быть и 4).
Ну и красят снаружи, это само-собой.
Что до ремонта - делают в первую очередь внешнее утепление. Минус - стены перестают "дышать" и если не поставить правильные окна (ставни и окна тоже меняют), то внутри поселится плесень и её не вывести даже напалмом (видел не раз в Болгарии и Румынии). Этажность уменьшают не из-за фундамента, а изза норм жилищного строительства - ну не любят в нормальных странах человейники и всё тут, даже не смотря на довольно большую плотность населения Германии на всей територии. Меняют водопровод на PP. Если изоляция электропроводки высохла и начала распадаться, то меняют и её. Иногда (там где есть газ) дорабатывают вентиляцию и сигнализацию. Ну и чисто косметическое обновление помещений. А потом мэрия, у которой брали кофинансирование, селит там беженцев с Талибанистана, экваториальных джунглей или просто бешенцев и после нескольких месяцев проживания надо делать новый ремонт.
Вообще-то есть. В т.ч. и в старых панельках. Но, таки, вероятно, и вправду немного в процентном отношении - статистику не видел.
А плесень - реальная проблема в Центральной Европе. Потому что экономят на отоплении (при +26 С в квартире никакой плесени не заводится), а "регулярное проветривание" помогает весьма слабо. Поэтому белая краска, "защищающая от плесени" - один из популярных товаров во всех магазинах.