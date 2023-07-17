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Как делают реновацию старых "хрущёвок" в Германии

Как делают реновацию старых "хрущёвок" в Германии

Автор:
17 июля 2023 10:19
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Германия   в мире   интересно   реновация   фото   хрущевка   
2598
8

Не удивляйтесь, «хрущёвки», пусть и немного не такие, как в России и бывших советских республиках, в Германии тоже есть. И немало. Правда, в Восточной Германии. Они остались здесь со времен ГДР.

Сейчас этим домам по 40, 50 и больше лет. Они устарели физически, эстетически, морально и с точки зрения удобства (хотя квартиры в немецких «хрущевка» изначально были на две головы удобнее и комфортнее советских).

И, как и у нас, пришло время их реновации.

Вот только в Германии это делают совсем не так, как мы можем наблюдать на примере Москвы. Кварталы с хрущёвками отнюдь не сносятся под корень, чтобы вместо них выстроить более населенные высотки.

Здесь всё происходит, можно сказать, в противоположном направлении. Ну и совершенно иным способом.

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Вот, как выглядит такой же дом, как на первом фото, в начале процесса реновации.

Из него выселяют всех жильцов, а затем начинают аккуратно разбирать.

Но делают это не до основания, а лишь снимают несколько верхних этажей. Уменьшая этажность, уменьшают нагрузку на «усталые» конструкции. А заодно меняют все внутридомовые сети с учетом современных потребностей и реалий.

Так, из 5-этажной «хрущевки» делают аккуратный двух- или трехэтажный жилой дом.

На данном фото как раз тот самый дом, который мне удалось заснять в процессе начала реновации (только с другой стороны).

На этом этот же дом рядом со своим братом-близнецом. В 60-х их построили вместе два одинаковых рядом. Брат еще ждёт свой очереди на реновацию.

Но это наиболее простые варианты переделки социальных многоквартирных домов.

Компании-домовладельцы домов побогаче делают реновацию и дороже, и красивее, и современнее. Правда, в таких домах арендовать жильё будет уже на 150-250 евро дороже, чем в домах с фотографий выше.

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Метки: Германия   в мире   интересно   реновация   фото   хрущевка   
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21  комментарий
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5k
Старичок 2 часа назад
уменьшили этажность и покрасили фасад, вот и вся "реновация".
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6
Роман Романов 10 минут назад
Сравнили немецкую дыру и столицу РФ,посмотрите,как люди живут в многоэтажных человейниках на окраинах,каждый метр на счету...
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4
evgeniy7905 14 минут назад
Бздешь полный. сам живу в Германии. Автора на эшафот.
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10k
Кот Бегемот 19 минут назад
Ну, не знаю, "как делают реновацию старых "хрущёвок" в Германии", а вот как цинично, несмотря на затраты, стёрли до основания неслабый военный городок 120 БТРЗ в Кирхмейзере, в т.ч. вполне приличные для жилья 5-этажки (в одной из которых я жил) я в курсе
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254
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
и там собянин
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1k
MrMopnex 47 минут назад
Такие дома не относятся к ГДР, "хрущёвкам" и всему остальному "постсоветскому". Они стоят почти везде по всей Германии. Подъезды широкие, кухни мелкие, горячая вода из бойлера, слышимость, как в коммуналке. Жил я в таком лет 15 назад
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3k
Pioner76 57 минут назад
Какие плохие русские. Понастроили даром жил площади и [мат]..лис.ь. Сарказм.
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5k
Котэ 58 минут назад
в Гамбурге подобный дом просто оббили минплитой и поверху плиткой, типа утеплили, поменяли все трубы и проводку, и всё, ни кого не расселяли. балкон стал реально узкий. и да - немцев в нём практически не осталось, турки, арабы, литовцы, даже казахские немцы посваливали
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66k
Варакин Алексей Час назад
В Чехии советские пятиэтажки продавались по цене 1 доллар за метр. (Почему доллар -это еще до евро было ) Часть так и не смогли продать- стоят в джунглях.
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5k
Атомный Крот Час назад
Снос этажей - это лишь один из вариантов санирования по-немецки.

Обычно используется в городках, где позакрывались все некогда градообразующие крупные предприятия, которые и строили эти жилые кварталы и теперь там попросту некому жить.

Там же, где спрос есть, просто обкладывают дом снаружи утеплителем (см. фото 1), а иногда еще и сносят старые балконы, пристраивая снаружи вместо них новые, размером побольше, но уже из металла, а не из бетона (см фото 2).

Внутри не меняется ничего. Окромя отработавших свой срок инженерных коммуникаций, сантехники, электрической проводки и т.д. Вся планировка остается прежней.

Вот в этой серии, на фото, кухня имеет размер 4 кв м. и размещена аккурат посередине (внутри) квартиры, не имея окна. Сортир - совмещенный. Вне зависимости от числа комнат (их может быть и 4).

Ну и красят снаружи, это само-собой.
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1k
SmartCat101 Час назад
прям как на 9ку спойлер и насадку на ручку кпп поменяли ..... усё ракета!!!!
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5k
Babangdida Час назад
Жил в панельных домах и там и тут. А так-же в Польше, Румынии и Болгарии. С Германией у нас есть небольшое, но отличие - там ВЕСЬ дом принадлежит управляющей компании, которая стаёт квартиры в аренду. Нет частных квартир, собственники которых могут годами (а то и десятилетиями) тормозить в суде процесс реновации, рекетируя остальных жильцов на бесплатный ремонт. Немецкие квартиры лучше настолько, насколько в их строительстве не участвовали пьяные алкаши. Ну, а если участвовали, то не были пьяными. Да и материалы (напр.водопроводные трубы) чуть лучшего качества. Однако отличия небольшие и если и бросаются в глаза, то только из-за своевременной поддержки зданий в Германии. О том, чтобы на две головы, это чисто фантазия автора.
Что до ремонта - делают в первую очередь внешнее утепление. Минус - стены перестают "дышать" и если не поставить правильные окна (ставни и окна тоже меняют), то внутри поселится плесень и её не вывести даже напалмом (видел не раз в Болгарии и Румынии). Этажность уменьшают не из-за фундамента, а изза норм жилищного строительства - ну не любят в нормальных странах человейники и всё тут, даже не смотря на довольно большую плотность населения Германии на всей територии. Меняют водопровод на PP. Если изоляция электропроводки высохла и начала распадаться, то меняют и её. Иногда (там где есть газ) дорабатывают вентиляцию и сигнализацию. Ну и чисто косметическое обновление помещений. А потом мэрия, у которой брали кофинансирование, селит там беженцев с Талибанистана, экваториальных джунглей или просто бешенцев и после нескольких месяцев проживания надо делать новый ремонт.
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26k
Егор Час назад
Из одной 5-этажки выходит 3-х и 2-х? Правильно понял?
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19k
сеньор Леонсио Час назад
Р-реновация!
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