Немцам разрешили мочиться в Балтийское море

В Балтийское море ни ногой!
Окружной суд немецкого города Любек разрешил гражданам страны справлять нужду в Балтийское море. Правда, только по ночам и когда никто не видит, пишет издание Süddeutsche Zeitung.
Такое решение было принято после обращения в суд молодого человека, который захотел оспорить штраф от полиции за нарушении общественного порядка. Инцидент произошёл в июле 2022 года. Группа молодых людей поздней ночью распивала алкоголь на пляже Травемюнде близ Любека. Один из парней подошёл к кромке воды и помочился в море. Это заметили полицейские и выписали штраф в размере 60 евро за "нарушение общепринятых правил поведения" (мелкое хулиганство). Тот не согласился с "обвинением" и обратился в суд, который в итоге встал на его сторону.
Как пишут местные СМИ, судья Феликс Шпангенберг оправдал молодого человека, заявив, что была ночь, его никто не видел, следовательно, общественный порядок он не нарушал, а его действия не нанесли ущерба Балтийскому морю. Проявив мужскую солидарность, судья таже добавил, что публичное мочеиспускание для мужчин — это норма. К нему постоянно прибегают охотники, фермеры и путешественники.
"Человек имеет под просторами небес не меньше прав, чем олень в лесу, заяц в поле или тюлень в Балтийском море", — философски отметил судья.
Источник:
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а таже бомжи и таксисты.
За*буют советами!
Ну как-то так.