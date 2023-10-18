Немцам разрешили мочиться в Балтийское море

Окружной суд немецкого города Любек разрешил гражданам страны справлять нужду в Балтийское море. Правда, только по ночам и когда никто не видит, пишет издание Süddeutsche Zeitung.





Такое решение было принято после обращения в суд молодого человека, который захотел оспорить штраф от полиции за нарушении общественного порядка. Инцидент произошёл в июле 2022 года. Группа молодых людей поздней ночью распивала алкоголь на пляже Травемюнде близ Любека. Один из парней подошёл к кромке воды и помочился в море. Это заметили полицейские и выписали штраф в размере 60 евро за "нарушение общепринятых правил поведения" (мелкое хулиганство). Тот не согласился с "обвинением" и обратился в суд, который в итоге встал на его сторону.