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Немцам разрешили мочиться в Балтийское море

Немцам разрешили мочиться в Балтийское море

Автор:
18 октября 2023 17:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   балтийское море   мочеиспускание   оправдание   пляж   суд   штраф   
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В Балтийское море ни ногой!

Окружной суд немецкого города Любек разрешил гражданам страны справлять нужду в Балтийское море. Правда, только по ночам и когда никто не видит, пишет издание Süddeutsche Zeitung.


Такое решение было принято после обращения в суд молодого человека, который захотел оспорить штраф от полиции за нарушении общественного порядка. Инцидент произошёл в июле 2022 года. Группа молодых людей поздней ночью распивала алкоголь на пляже Травемюнде близ Любека. Один из парней подошёл к кромке воды и помочился в море. Это заметили полицейские и выписали штраф в размере 60 евро за "нарушение общепринятых правил поведения" (мелкое хулиганство). Тот не согласился с "обвинением" и обратился в суд, который в итоге встал на его сторону.

Как пишут местные СМИ, судья Феликс Шпангенберг оправдал молодого человека, заявив, что была ночь, его никто не видел, следовательно, общественный порядок он не нарушал, а его действия не нанесли ущерба Балтийскому морю. Проявив мужскую солидарность, судья таже добавил, что публичное мочеиспускание для мужчин — это норма. К нему постоянно прибегают охотники, фермеры и путешественники.


"Человек имеет под просторами небес не меньше прав, чем олень в лесу, заяц в поле или тюлень в Балтийском море", — философски отметил судья.


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Метки: Германия   балтийское море   мочеиспускание   оправдание   пляж   суд   штраф   
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7  комментариев
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10k
hairov 49 минут назад
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Elena Ki 3 минуты назад
К нему постоянно прибегают охотники, фермеры и путешественники....
=================
а таже бомжи и таксисты.
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15k
Краюхин Тихон Полчаса назад
Да тут такое поле для возможностей! А почему нельзя трахаться на площади или срать под забором? Животные могут, а люди нет!?
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238
ruslan d Краюхин Тихон 17 минут назад
Все можно , только осторожно
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Андрей Иванов 40 минут назад
То, что мы в Питере спускаем им всё равно не перессать
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