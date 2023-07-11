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В Твери мотоциклист на полном ходу врезался в бордюрный камень и столкнулся с легковушкой

В Твери мотоциклист на полном ходу врезался в бордюрный камень и столкнулся с легковушкой

Автор:
11 июля 2023 21:33
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Южный мост   авария   без прав   бордюрный камень   мотоциклист   столкновение   тверь   
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"Зрелищное" ДТП произошло в Твери недалеко от Южного моста. 34-летний водитель мотоцикла «Yamaha» на большой скорости наехал на бордюрный камень, после чего мотоцикл врезался в автомобиль «Hyundai», а байкер пролетел несколько десятков метров, но остался жив.

ОГИБДД по городу Твери опубликовало видео момента ДТП с мотоциклом на Волоколамском проспекте перед Южным мостом.

34-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имеющий соответствующей категории на право управления мотоциклом, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень «каплю», после чего мотоцикл столкнулся с проезжающим рядом автомобилем Hyundai Solaris, а водитель улетел на другую сторону улицы:

В результате ДТП мотоциклист был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы, переломом левой ноги и ушибами.

В момент ДТП байкер был в мотошлеме, возможно, именно это спасло ему жизнь.

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Метки: ДТП   Южный мост   авария   без прав   бордюрный камень   мотоциклист   столкновение   тверь   
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39  комментариев
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5k
Горожанин 3 часа назад
Тварь.
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23k
Валерий Полчаса назад
"В момент ДТП байкер был в ...". Это не байкер. Это мудень какой-то.
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3
устал я от вас Полчаса назад
Тот редкий случай, когда наездник без головы не прав на все сто
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36k
russger 53 минуты назад
"водитель мотоцикла Yamaha, не имеющий соответствующей категории на право управления мотоциклом"

Вот мы, нормальные люди, тратим своё время и бабки, сдаём на права, заучиваем правила и т.д. А какой-то ипанат ездит без прав. Давно "водил" без прав надо реально сажать.
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24k
AzuveR 55 минут назад
После такого полёта и кувырканья по дороге, плюс перелёт через бордюр в конце видео,там должен был остаться "суповой набор ". А он ещё и пойти умудрился.
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1k
Сергей Клубков Час назад
Идиотов за рулем меньше не становится увы!
Ссылка www.youtube.com
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135
Мандалай Иванович Час назад
голова-хвост, голова-хвост, если в кратце.....
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13k
Павел Бреусов 2 часа назад
"Черепно-мозговой"?! Где там мозг?! Был бы мозг, без прав на моцик не сел и так бы не летел соответственно.
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19k
anpetrof 2 часа назад
Полёт нормальный...
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66k
Варакин Алексей 2 часа назад
Схему проезда заменили (Разворот убрали) ,а газон широкий оставили. Нахрена? Бордюр высокий поставили ,а один хер бьются. Надо клумбу убирать или по-уже делать
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50k
Прораб 2 часа назад
Низко полетел, видать к дождю.
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5k
Трям 2 часа назад
Надеюсь сдохнет, как только ущерб возместит.
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1k
ruslan d 3 часа назад
здоровья чуваку ... опыт решает ... по себе знаю , правда на других снарядах ..
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22k
BiZ 3 часа назад
норм сальтуха
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16k
Алекс 3 часа назад
Моя любимая фотография по этой теме.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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