В Твери мотоциклист на полном ходу врезался в бордюрный камень и столкнулся с легковушкой

"Зрелищное" ДТП произошло в Твери недалеко от Южного моста. 34-летний водитель мотоцикла «Yamaha» на большой скорости наехал на бордюрный камень, после чего мотоцикл врезался в автомобиль «Hyundai», а байкер пролетел несколько десятков метров, но остался жив.
ОГИБДД по городу Твери опубликовало видео момента ДТП с мотоциклом на Волоколамском проспекте перед Южным мостом.
34-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имеющий соответствующей категории на право управления мотоциклом, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень «каплю», после чего мотоцикл столкнулся с проезжающим рядом автомобилем Hyundai Solaris, а водитель улетел на другую сторону улицы:
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В результате ДТП мотоциклист был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, раной головы, переломом левой ноги и ушибами.
В момент ДТП байкер был в мотошлеме, возможно, именно это спасло ему жизнь.
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Вот мы, нормальные люди, тратим своё время и бабки, сдаём на права, заучиваем правила и т.д. А какой-то ипанат ездит без прав. Давно "водил" без прав надо реально сажать.
эта Карапет с гары катиса.
шутке лет так пятьдесят
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"права"... "права" - женский род..