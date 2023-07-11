В Твери мотоциклист на полном ходу врезался в бордюрный камень и столкнулся с легковушкой

ОГИБДД по городу Твери опубликовало видео момента ДТП с мотоциклом на Волоколамском проспекте перед Южным мостом.

34-летний водитель мотоцикла Yamaha, не имеющий соответствующей категории на право управления мотоциклом, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень «каплю», после чего мотоцикл столкнулся с проезжающим рядом автомобилем Hyundai Solaris, а водитель улетел на другую сторону улицы: