Водитель Mercedes врезался в неподвижный грузовик на скорости 95 км/ч и чудом остался жив

В Ротенстолле, Великобритания, водитель Mercedes на большой скорости врезался в неподвижный грузовик. По словам сотрудников полиции, они приготовились к худшему, когда в пятницу 14 июля им сообщили, что автомобиль "застрял под грузовиком". Прибыв на место, они увидели искореженный кузов с оторванным капотом.