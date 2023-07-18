Водитель Mercedes врезался в неподвижный грузовик на скорости 95 км/ч и чудом остался жив

В Ротенстолле, Великобритания, водитель Mercedes на большой скорости врезался в неподвижный грузовик. По словам сотрудников полиции, они приготовились к худшему, когда в пятницу 14 июля им сообщили, что автомобиль "застрял под грузовиком". Прибыв на место, они увидели искореженный кузов с оторванным капотом.
Несмотря на страшное столкновение, водитель получил незначительные травмы, а после прибытия на место происшествия сотрудников полиции прошел тесты на алкогольное и наркотическое опьянение.
Mercedes влетел в грузовик и оказался зажатым под его погрузчиком.
Виновник ДТП двигался со скоростью 60 миль/ч (95 км/ч) при разрешенных 40 миль/ч (65 км/ч)
В момент аварии водитель грузовика спал в своей кабине. Виновник столкновения находился в трезвом состоянии, но был ранее замечен в нарушении правил дорожного движения, и у него не оказалось страховки. В скором времени нарушитель предстанет перед судом.
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