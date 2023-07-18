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Водитель Mercedes врезался в неподвижный грузовик на скорости 95 км/ч и чудом остался жив

Водитель Mercedes врезался в неподвижный грузовик на скорости 95 км/ч и чудом остался жив

Автор:
18 июля 2023 10:22
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   ДТП   авария   автомир   столкновение   фото   
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В Ротенстолле, Великобритания, водитель Mercedes на большой скорости врезался в неподвижный грузовик. По словам сотрудников полиции, они приготовились к худшему, когда в пятницу 14 июля им сообщили, что автомобиль "застрял под грузовиком". Прибыв на место, они увидели искореженный кузов с оторванным капотом.

Несмотря на страшное столкновение, водитель получил незначительные травмы, а после прибытия на место происшествия сотрудников полиции прошел тесты на алкогольное и наркотическое опьянение.

Mercedes влетел в грузовик и оказался зажатым под его погрузчиком.

В момент аварии водитель грузовика спал в своей кабине. Виновник столкновения находился в трезвом состоянии, но был ранее замечен в нарушении правил дорожного движения, и у него не оказалось страховки. В скором времени нарушитель предстанет перед судом.

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Метки: Mercedes   ДТП   авария   автомир   столкновение   фото   
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1  комментарий
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iskra 39 минут назад
Водитель рискнул жизнью ради рекламы Мерседесу.
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