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«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно»: певица попала в ДТП на «Бентли» и решила отсудить 12 миллионов рублей у компании-перевозчика

«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно»: певица попала в ДТП на «Бентли» и решила отсудить 12 миллионов рублей у компании-перевозчика

Автор:
08 августа 2023 17:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ДТП   авария   бентли   лада дэнс   певица   суд   
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Исполнительница считает, что ей не обеспечили «меры безопасности».

Лада Дэнс появилась на эстраде в начале 1990-х. Пожалуй, её самая известная композиция - это «Девочка ночь / Baby tonight».

Многие думали, что она ушла со сцены, но оказалось, что певица вовсю выступает. Без прежнего размаха, но регулярно. А 5 августа она попала в больницу.

Исполнительницу везли на Бентли» по трассе М-2 «Крым». И в районе 52-го километра в них влетело авто.

51-летний водитель, который вёз певицу, госпитализирован с переломами рёбер и позвонков. «Дива» сильно порезала лицо, получила травму головы и ушиб позвоночника.

После этого она вышла на связь и заявила: «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно». Потом ей поплохело и она стала с трудом дышать, подозревали, что у неё перелом позвоночника. Но выяснилось, что это всё же ушиб. После этого певица решила судиться с компанией-перевозчиком, потому что та «не обеспечила меры безопасности».

Как сообщил её концертный директор:

Сейчас реальная проблема с ее здоровьем. Адвокат иск подготовил, завтра направит в суд. Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей.

По поводу реабилитации уже немолодого водителя, который вёз Ладу Дэнс, пока ничего не слышно. Хотя его травмы более серьёзные.

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Метки: ДТП   авария   бентли   лада дэнс   певица   суд   
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20  комментариев
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
Стесняюсь спросить, какая из двух развалюх бентли?...
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3k
Руслан Полчаса назад
Водила, скорее всего, не в штате, а ИП или самозанятый, который авто арендует. Так что компания выйдет сухой из воды. А иск перенаправят в регрессивном порядке тому водителю, которому сейчас и самому помощь нужна. Если он виноват в ДТП.
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778
Vas_26 Полчаса назад
Я даже видео включил поностальгировать))) Но так и не понял, зачем она нацепила себе типа микрофона на голову, если даже забывает местами рот открывать))) Например, когда поклонникам руки жмет у края сцены
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6k
Кистень Полчаса назад
Видимо, головой тоже сильно приложилась, потаскуха.
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1k
Igor Grishaev 43 минуты назад
Наши люди из Крыма в Москву на такси не ездят
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16k
Мистер Фикс 56 минут назад
Кстати, а что с остальными, кто были с ней? Так-то в машине ехало 4 человека
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88
sir.dawidow2018 56 минут назад
А ехала бы на простой чепырке, все было бы ОК!
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5k
Трям 57 минут назад
Бабулька потекла кукухой. Пусть 50 лямов зелени у бидона отсуживает. Не, ну а чо? Почему бы и нет?
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3k
Василий Афиногенов 2 часа назад
прикольная раньше тётка была,выздоравления скорейшего!
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3k
Lexx 2 часа назад
Почему девочка ночь, если tonight это вечер?
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413
twincam Lexx 2 минуты назад
потому что "крепкий орешек" это "die hard" ))
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5k
Горожанин 2 часа назад
По поводу реабилитации уже немолодого водителя, который вёз Ладу Дэнс, пока ничего не слышно. Хотя его травмы более серьёзные.
------------

Ага, наверное, пассажир должен платить за реабилитацию таксиста. Работодатель должен отвечать, платить и сообщать если что о своем работнике, а не пассажир или кто-то иной.
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