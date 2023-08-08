«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно»: певица попала в ДТП на «Бентли» и решила отсудить 12 миллионов рублей у компании-перевозчика

Многие думали, что она ушла со сцены, но оказалось, что певица вовсю выступает. Без прежнего размаха, но регулярно. А 5 августа она попала в больницу.

Исполнительницу везли на Бентли» по трассе М-2 «Крым». И в районе 52-го километра в них влетело авто.