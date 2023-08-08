«Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно»: певица попала в ДТП на «Бентли» и решила отсудить 12 миллионов рублей у компании-перевозчика

Исполнительница считает, что ей не обеспечили «меры безопасности».
Лада Дэнс появилась на эстраде в начале 1990-х. Пожалуй, её самая известная композиция - это «Девочка ночь / Baby tonight».
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Многие думали, что она ушла со сцены, но оказалось, что певица вовсю выступает. Без прежнего размаха, но регулярно. А 5 августа она попала в больницу.
Исполнительницу везли на Бентли» по трассе М-2 «Крым». И в районе 52-го километра в них влетело авто.
Видео с места ДТП
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51-летний водитель, который вёз певицу, госпитализирован с переломами рёбер и позвонков. «Дива» сильно порезала лицо, получила травму головы и ушиб позвоночника.
После этого она вышла на связь и заявила: «Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно». Потом ей поплохело и она стала с трудом дышать, подозревали, что у неё перелом позвоночника. Но выяснилось, что это всё же ушиб. После этого певица решила судиться с компанией-перевозчиком, потому что та «не обеспечила меры безопасности».
Как сообщил её концертный директор:
Сейчас реальная проблема с ее здоровьем. Адвокат иск подготовил, завтра направит в суд. Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Будет иск. Предварительная сумма — 12 миллионов рублей.
По поводу реабилитации уже немолодого водителя, который вёз Ладу Дэнс, пока ничего не слышно. Хотя его травмы более серьёзные.
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Ага, наверное, пассажир должен платить за реабилитацию таксиста. Работодатель должен отвечать, платить и сообщать если что о своем работнике, а не пассажир или кто-то иной.