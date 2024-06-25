В Красноярске девушка без прав сбила школьника на прокатном электросамокате

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В Ленинском районе Красноярска девушка сбила электросамокат под управлением 8-летнего мальчика. Школьники решили покататься на прокатном электросамокате и на скорости вылетели со двора на дорогу. Второму ребёнку удалось спрыгнуть за секунду до столкновения.
Оказалось, что за рулем автомобиля была 22-летняя девушка, у которой нет водительских прав.
Мальчик получил травмы, а девушке грозит административный штраф до 15000 рублей или арест до 15 суток.
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Т.е. у него есть смартфон, открыт аккаунт пользования самокатом и счет с которого списываются деньги! И да, деньгт на счету!
Как?!
Ну хорошо, смартфон не проблема! А счет? Мы дочке смогли открыть счет и завести карточку в 14 лет, после получения паспорта в ВТБ. И то с кучей ограничений. А до этого только карточка привязанная к счету родителей!