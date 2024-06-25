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В Красноярске девушка без прав сбила школьника на прокатном электросамокате

В Красноярске девушка без прав сбила школьника на прокатном электросамокате

Автор:
25 июня 2024 08:27
Сообщество : Аварии
Метки: авария   без прав   видел   дети   инцидент   красноярск   школьник   
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В Ленинском районе Красноярска девушка сбила электросамокат под управлением 8-летнего мальчика. Школьники решили покататься на прокатном электросамокате и на скорости вылетели со двора на дорогу. Второму ребёнку удалось спрыгнуть за секунду до столкновения.

Оказалось, что за рулем автомобиля была 22-летняя девушка, у которой нет водительских прав.
Мальчик получил травмы, а девушке грозит административный штраф до 15000 рублей или арест до 15 суток.

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Метки: авария   без прав   видел   дети   инцидент   красноярск   школьник   
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5  комментариев
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4k
Yus Час назад
А что грозит родителям малолетнего? Которые не объяснили ребенку, что на дорогу выезжать нельзя.
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РАТНИК 8 минут назад
Тут наказывать надо всех. И родителей личинуса.
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12k
Zhora Полчаса назад
Два дебила - это сила! Три дебила - это мощь!
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896k
А.Берестенко 42 минуты назад
А как 8-летний пацан получил доступ к прокатному электросамакату?
Т.е. у него есть смартфон, открыт аккаунт пользования самокатом и счет с которого списываются деньги! И да, деньгт на счету!
Как?!

Ну хорошо, смартфон не проблема! А счет? Мы дочке смогли открыть счет и завести карточку в 14 лет, после получения паспорта в ВТБ. И то с кучей ограничений. А до этого только карточка привязанная к счету родителей!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3730 постов (3693 в горячем)

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