Не только IT: в Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

Интересно, что в Санкт-Петербурге в текущем месяце крайне востребованы ведущие инженеры-конструкторы по пресс-формам (з/п от 170 тыс. руб), операторы-наладчики станков с ПУ (з/п от 160 тыс. руб). В десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли машинисты автокрана (от 160 тыс. руб), автоэлектрики-диагносты ( с з/п от 150 тыс. руб).

В Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге самую высокую зарплату готовы предлагать врачам (флебологу, косметологу и урологу-андрологу соответственно). А в Новосибирске, Омске и Перми больше всех (до 220 тыс. руб.) готовы платить водителям категории "Е".