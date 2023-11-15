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Не только IT: в Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

Не только IT: в Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

Автор:
15 ноября 2023 13:52
Сообщество : Жить в России
Метки: вакансии   интересное   оплата труда   опрос   подбор работы   статистика   
2931
2

Где-то заплакал выпускник юридического факультета...

Сайт по подбору вакансий проанализировал самые выгодные предложения в крупных городах страны и отобрал самые лучшие, с самой высокой зарплатой.


Так в Москве в лидерах - вакансия технолога термоформовочного оборудования и заместителя директора по подбору персонала. Интересно, что в топ-10 вошли профессии врача и токаря!.




В октябре ситуация была чуть иной.

Интересно, что в Санкт-Петербурге в текущем месяце крайне востребованы ведущие инженеры-конструкторы по пресс-формам (з/п от 170 тыс. руб), операторы-наладчики станков с ПУ (з/п от 160 тыс. руб). В десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли машинисты автокрана (от 160 тыс. руб), автоэлектрики-диагносты ( с з/п от 150 тыс. руб).


В Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге самую высокую зарплату готовы предлагать врачам (флебологу, косметологу и урологу-андрологу соответственно). А в Новосибирске, Омске и Перми больше всех (до 220 тыс. руб.) готовы платить водителям категории "Е".

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Метки: вакансии   интересное   оплата труда   опрос   подбор работы   статистика   
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17  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Менеджер кАмпании - так и будет в трудовой?)) Или это кампания по искоренению неграмотности? Тогда ок.
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3k
Walther 38 минут назад
А там случайно не назвали, как на эти вакансии устроиться, минуя общение с представителями HR-менеджмента?
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858
Куруш 56 минут назад
На заборе тоже много всего написано.
По факту получаешь фиксированный минимум + сколько напродаешь.
И чаще всего зарплаты не "белые".
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244
Алексей Давыдов Час назад
"Где-то заплакал выпускник юридического факультета..."
Автор просто не знает ценник за месяц ведения дела у адвоката средней руки.
Плакать будет автор)))))
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624
ruslan d 2 часа назад
Менеджер по продажам чего с такой ЗП ? И врач в какой поликлинике так получает ?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё-таки насколько у москвичей сложнее не только душевная организация, но даже и желудочно-кишечный тракт. Раза в три-четыре сложнее, чем у провинциала.
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