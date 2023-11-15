Не только IT: в Москве назвали самые высокооплачиваемые профессии

Где-то заплакал выпускник юридического факультета...
Сайт по подбору вакансий проанализировал самые выгодные предложения в крупных городах страны и отобрал самые лучшие, с самой высокой зарплатой.
Так в Москве в лидерах - вакансия технолога термоформовочного оборудования и заместителя директора по подбору персонала. Интересно, что в топ-10 вошли профессии врача и токаря!.
Интересно, что в Санкт-Петербурге в текущем месяце крайне востребованы ведущие инженеры-конструкторы по пресс-формам (з/п от 170 тыс. руб), операторы-наладчики станков с ПУ (з/п от 160 тыс. руб). В десятку самых высокооплачиваемых профессий также вошли машинисты автокрана (от 160 тыс. руб), автоэлектрики-диагносты ( с з/п от 150 тыс. руб).
В Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге самую высокую зарплату готовы предлагать врачам (флебологу, косметологу и урологу-андрологу соответственно). А в Новосибирске, Омске и Перми больше всех (до 220 тыс. руб.) готовы платить водителям категории "Е".
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По факту получаешь фиксированный минимум + сколько напродаешь.
И чаще всего зарплаты не "белые".
Автор просто не знает ценник за месяц ведения дела у адвоката средней руки.
Плакать будет автор)))))