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Согласно статистике, менеджеры по продажам из Саратова оказались самыми щедрыми на подарки женщинам

Согласно статистике, менеджеры по продажам из Саратова оказались самыми щедрыми на подарки женщинам

Автор:
20 июля 2023 14:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   интересное   подарки   профессии   статистика   украшения   фото   щедрость   
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Аналитики выяснили, жители каких городов и представители каких профессий тратят больше всего денег на украшения для дам.

Аналитики соотнесли средние зарплаты городов согласно сайту hh.ru и траты мужчин на женские украшения в SOKOLOV. Согласно статистике, самые щедрые мужчины живут в Саратове — они тратят на своих женщин практически пятую часть зарплаты. На втором месте Ростов-на-Дону, где доля трат составила 17,9%. Третью строчку занял Ярославль. Самые экономные мужчины живут в Красноярске.

В ходе исследований аналитики сравнили зарплаты специалистов и то, сколько они тратят на украшения для женщин. Оказалось, что менеджеры по продажам — самые щедрые ребята, они тратят почти четверть своей зарплаты на украшения для дам.

Самые незначительные расходы на украшения у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга — они тратят на ювелирные украшения для женщин только десятую часть зарплаты, уточняют "Известия".

Согласно данным от SOKOLOV, чаще всего мужчины покупают женщинам кольца (34%), серьги (29%) и подвески (13%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 60% от всех продаж.

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Метки: Города России   интересное   подарки   профессии   статистика   украшения   фото   щедрость   
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16k
Совранский 2 часа назад
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Lexx 21 минуту назад
Ну надо же, а я уж было подумал, что опять зажравшиеся мАсквачи. Хотя да... мы же жадные.
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Invertor Час назад
Какая статистика, какие нахрен аналитики. Чистая реклама.
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241
no. 2 часа назад
аналитики? это те полтора маркетохула, которые решили замутить невероятно оригинальную рекламу?
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WhiteRat

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