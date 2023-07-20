Согласно статистике, менеджеры по продажам из Саратова оказались самыми щедрыми на подарки женщинам

В ходе исследований аналитики сравнили зарплаты специалистов и то, сколько они тратят на украшения для женщин. Оказалось, что менеджеры по продажам — самые щедрые ребята, они тратят почти четверть своей зарплаты на украшения для дам.

Самые незначительные расходы на украшения у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга — они тратят на ювелирные украшения для женщин только десятую часть зарплаты, уточняют "Известия".