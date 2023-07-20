Согласно статистике, менеджеры по продажам из Саратова оказались самыми щедрыми на подарки женщинам

Аналитики выяснили, жители каких городов и представители каких профессий тратят больше всего денег на украшения для дам.
Аналитики соотнесли средние зарплаты городов согласно сайту hh.ru и траты мужчин на женские украшения в SOKOLOV. Согласно статистике, самые щедрые мужчины живут в Саратове — они тратят на своих женщин практически пятую часть зарплаты. На втором месте Ростов-на-Дону, где доля трат составила 17,9%. Третью строчку занял Ярославль. Самые экономные мужчины живут в Красноярске.
В ходе исследований аналитики сравнили зарплаты специалистов и то, сколько они тратят на украшения для женщин. Оказалось, что менеджеры по продажам — самые щедрые ребята, они тратят почти четверть своей зарплаты на украшения для дам.
Самые незначительные расходы на украшения у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга — они тратят на ювелирные украшения для женщин только десятую часть зарплаты, уточняют "Известия".
Согласно данным от SOKOLOV, чаще всего мужчины покупают женщинам кольца (34%), серьги (29%) и подвески (13%). Самым популярным металлом стало серебро — на него пришлось 60% от всех продаж.
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