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Mercedes-Benz представил новый технологичный универсал E-класса с Angry Birds внутри

Mercedes-Benz представил новый технологичный универсал E-класса с Angry Birds внутри

Автор:
20 июня 2023 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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Практичный E-класс теперь выглядит более динамично, чем ранее, благодаря новой линии крыши и характерному наклону задних стоек и отдалённо напоминает CLS Shooting Brake. Компания утверждает, что, несмотря на новый силуэт, внутри он стал заметно просторнее за счёт увеличения колёсной базы и ширины.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   универсал   
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9  комментариев
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Как по мне этот класс благополучно умер. Зачем мне универсал? Ради большого багажника? Огромный выбор кроссоверов. У которых кроме того ещё масса преимуществ. Тогда для чего? Для меня нет ответа.
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6k
Андрей 2 часа назад
Классный цвет. Да и в целом выглядит отлично.
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