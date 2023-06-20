Mercedes-Benz представил новый технологичный универсал E-класса с Angry Birds внутри

Впрочем, касается это только задних пассажиров, так как полезный объём багажника всё же слегка уменьшился - от 615 до 1830 литров, при этом у версии с подзаряжаемой гибридной установкой из-за батареи багажник будет ещё компактнее - от 460 до 1675 литров.



Доступно несколько вариантов дизайна радиаторной решётки (опционально её можно снабдить подсветкой) с визуальными отсылками к электрокарам линейки EQ. Моторная гамма для европейского рынка теперь состоит только из гибридов.



Мультимедийное оборудование универсал целиком позаимствовал у ранее представленного седана. Медиасистема MBUX с тремя дисплеями переехала без изменений. Дополнительный 12.3-дюймовый дисплей для пассажира доступен за доплату и снабжён системой фильтров, не позволяющей водителю отвлекаться на изображение. Пассажир может смотреть, к примеру, потоковое видео прямо во время движения. MBUX укомплектована целым рядом полезных приложений, среди которых софт для видеоконференций (внутрисалонная камера также имеется), TikTok и игра Angry Birds.



Атмосферная подсветка может пульсировать в ритме звучащей музыки. Кроме того, владельцу будет доступен цифровой ключ, которым можно делиться с другими людьми. Система автоматического климат-контроля дополнена функционалом «помахивания» дефлекторами вентиляции — аналог режима Swing у домашних кондиционеров.



В отличие от седана новая версия E-класса по умолчанию получит однокамерные пневмобаллоны на задней оси. Их задача — улучшить комфорт при движении и поддерживать величину дорожного просвета вне зависимости от загрузки багажника. Опционально универсал можно оснастить полноценной пневмоподвеской. Примечательно, что подруливающие задние колёса, доступные для седана, в сообщении об пятидверке не упоминаются.



На старте продаж Mercedes-Benz E-класса получит три силовых агрегата на базе 2-литровых четвёрок. Бензиновый и дизельный двигатели в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором смогут развивать 204 л. с. (320 Нм) и 197 л. с. (440 Нм) соответственно. С самого начала продаж будет доступен и полноценный гибрид, в составе которого 204-сильный ДВС объединён со 130-сильным электромотором. Общая отдача установки — 313 л. с. и 550 Нм, минимальный пробег на электротяге составляет 95 км. Такой универсал окажется самым динамичным (6.5 секунды до сотни), но по максимальной скорости выиграет бензиновая версия, способная разогнаться до 231 км/ч. Каждому мотору положен 9-ступенчатый автомат. Полного привода нет пока ни у одной версии.



Mercedes-Benz уже объявила, что в будущем планирует, как и в случае с седаном, расширять моторную гамму как за счёт новых гибридов, так и 6-цилиндровых двигателей, но подробностей не даёт. Не объявлены и цены.



Габариты автомобиля 4949×1880×1469 мм при колёсной базе 2961 мм.



В продаже универсальный E-Class ожидается нынешней осенью.