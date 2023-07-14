Жители Германии маскируют свои автомобили под полицейские

А ничего не будет, потому что в местной полиции девушке разрешили такой тюнинг при условии, что на машине не будет официальных гербов, проблесковых маячков и светоотражающей плёнки. Свенья говорит, что её часто останавливают патрульные, но она соблюдает правила дорожного движения, потому к ней не бывает претензий.

Аналогичные автомобили Volkswagen замечены в федеральной земле Бранденбург, - пишет BILD. Их хозяин — 34-летний Оливер В. На машины он нанёс фирменный логотип Olli_Zei, что похоже на слово Polizei.