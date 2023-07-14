Жители Германии маскируют свои автомобили под полицейские

В Германии новый тренд. 25-летняя Свенья Герц из Ганновера перекрасила свой Audi в цвета патрульной машины, - пишет немецкий таблоид BILD. Отличие в том, что по бокам написано не Polizei по-немецки, а Police по-английски. Самое интересное, что владелице за это ничего не будет, даже если на дороге этот а-ля "Polizeiwagen" остановят настоящие полицейские.
А ничего не будет, потому что в местной полиции девушке разрешили такой тюнинг при условии, что на машине не будет официальных гербов, проблесковых маячков и светоотражающей плёнки. Свенья говорит, что её часто останавливают патрульные, но она соблюдает правила дорожного движения, потому к ней не бывает претензий.
Аналогичные автомобили Volkswagen замечены в федеральной земле Бранденбург, - пишет BILD. Их хозяин — 34-летний Оливер В. На машины он нанёс фирменный логотип Olli_Zei, что похоже на слово Polizei.
У одной из них буквы на номере складываются в ACAB. Это сокращение от фразы All cops are bastards («Все полицейские — ублюдки»). В местной полиции заявили, что это реальный автомобильный номер, потому его владельца не за что штрафовать. Оливер говорит, что всю жизнь мечтал служить в полиции, но его не приняли.
Когда реализовал свою детскую мечту, испортил настроение копам, а тебе ничего за это не будет.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет