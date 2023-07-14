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Жители Германии маскируют свои автомобили под полицейские

Жители Германии маскируют свои автомобили под полицейские

Автор:
14 июля 2023 18:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ганновер   Германия   автомобили   дизайн   полиция   частные   
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В Германии новый тренд. 25-летняя Свенья Герц из Ганновера перекрасила свой Audi в цвета патрульной машины, - пишет немецкий таблоид BILD. Отличие в том, что по бокам написано не Polizei по-немецки, а Police по-английски. Самое интересное, что владелице за это ничего не будет, даже если на дороге этот а-ля "Polizeiwagen" остановят настоящие полицейские.

А ничего не будет, потому что в местной полиции девушке разрешили такой тюнинг при условии, что на машине не будет официальных гербов, проблесковых маячков и светоотражающей плёнки. Свенья говорит, что её часто останавливают патрульные, но она соблюдает правила дорожного движения, потому к ней не бывает претензий.

Аналогичные автомобили Volkswagen замечены в федеральной земле Бранденбург, - пишет BILD. Их хозяин — 34-летний Оливер В. На машины он нанёс фирменный логотип Olli_Zei, что похоже на слово Polizei.

У одной из них буквы на номере складываются в ACAB. Это сокращение от фразы All cops are bastards («Все полицейские — ублюдки»). В местной полиции заявили, что это реальный автомобильный номер, потому его владельца не за что штрафовать. Оливер говорит, что всю жизнь мечтал служить в полиции, но его не приняли.

Когда реализовал свою детскую мечту, испортил настроение копам, а тебе ничего за это не будет.

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Метки: Ганновер   Германия   автомобили   дизайн   полиция   частные   
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5  комментариев
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5k
Denis Cudreacov 54 минуты назад
Детский сад
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parallax 43 минуты назад
А ночью соседи не разобравшись порежут колёса.
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3k
Lexx 47 минут назад
Так писать можно чего угодно, большинство мигрантов читать не умеют. Кто этих черножопых голодранцев, в ихней дикой Африке, учить будет. Тут ставка на раскраску, хотя она может наоборот, только спровоцировать.
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87k
Taras Kozalupko 47 минут назад
Авто с яйцами

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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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