Компания "Мерседес" передумала переходить на электромобили к 2030 году

Как оказалось, люди не спешат
спасать планету покупать электромобили.
Немецкий автогигант Mercedes-Benz не станет полностью переходить на электродвигатели к 2030 году, как планировал ранее, сообщает Reuters. Совсем недавно компания позитивно смотрела на электрификацию своих автомобилей и надеялась, что уже в 2025 году доля выпускаемых концерном "экологичных" и гибридных машин составит 50%. Но как оказалось, интерес к электромобилям в мире падает, да и с китайцами конкурировать трудновато, когда тебе в силу экономических причин приходится постоянно повышать цены на свою продукцию.
Автоконцерн пообещал своим инвесторам, что продолжит развивать свои модели с ДВС, после чего акции компании поднялись на 5,9%. Но как стало известно чуть позднее, росту капитализации поспособствовало не ликование инвесторов, побежавших вкладывать деньги в "Мерседес", а обратный выкуп акций самой компанией (байбэк) на 3 млрд евро.
Как известно, сейчас для автогиганта наступили не лучшие времена. Вполне возможно, что бренд в ближайшем будущем перестанет быть немецким, поскольку производить автомобили в Германии становится накладно. Производство тихой сапой переезжает в Китай и США. В Германии в рамках "реструктуризация бизнеса" уже закрылись 80 автосалонов и штаб-квартира компании в Штутгарте.
Сообщается, что за прошлый год концерн Mercedes-Benz поднял среднюю цену автомобиля на 2% — до 74 200 евро. Прибыль до вычета налогов упала до 19,7 млрд с 20,5 млрд евро (2022 год). И это при том, что рост выручки компании составил 2%.
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2. Электромобиль, это не для холодного климата. Печка бензиновой "Нивы" эквивалента электрообогревателю 8 кВт. Т.е. при поездке зимой 8 кВт/ч будет уходить только на обогрев салона. Это в КрАЗом можно в валенках управлять. А в современной легковушке в валенках можно нажимать сразу на две педали.
Отличная машина, кстати
но г-н Пугин что-то там "взбрыкнул", и немцы сказали НИКУЙ
После этого "пугинцы" поехали на Крайслер, и купили снятый с производства Себринг, который стал "Сайбером"
Собственно, на этом "легковое" производство ГАЗа и закончилось
.
а многиме бы с удовольствием купили бы новый 124-й
Николай Андреевич
Где я написал "Путин" ????
сцуко дебилы....