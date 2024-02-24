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Компания "Мерседес" передумала переходить на электромобили к 2030 году

Компания "Мерседес" передумала переходить на электромобили к 2030 году

Автор:
24 февраля 2024 20:01
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Германия   Прогноз   Производство   выручка   электромобили   
3532
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Как оказалось, люди не спешат спасать планету покупать электромобили.

Немецкий автогигант Mercedes-Benz не станет полностью переходить на электродвигатели к 2030 году, как планировал ранее, сообщает Reuters. Совсем недавно компания позитивно смотрела на электрификацию своих автомобилей и надеялась, что уже в 2025 году доля выпускаемых концерном "экологичных" и гибридных машин составит 50%. Но как оказалось, интерес к электромобилям в мире падает, да и с китайцами конкурировать трудновато, когда тебе в силу экономических причин приходится постоянно повышать цены на свою продукцию.


Автоконцерн пообещал своим инвесторам, что продолжит развивать свои модели с ДВС, после чего акции компании поднялись на 5,9%. Но как стало известно чуть позднее, росту капитализации поспособствовало не ликование инвесторов, побежавших вкладывать деньги в "Мерседес", а обратный выкуп акций самой компанией (байбэк) на 3 млрд евро.

Как известно, сейчас для автогиганта наступили не лучшие времена. Вполне возможно, что бренд в ближайшем будущем перестанет быть немецким, поскольку производить автомобили в Германии становится накладно. Производство тихой сапой переезжает в Китай и США. В Германии в рамках "реструктуризация бизнеса" уже закрылись 80 автосалонов и штаб-квартира компании в Штутгарте.


Сообщается, что за прошлый год концерн Mercedes-Benz поднял среднюю цену автомобиля на 2% — до 74 200 евро. Прибыль до вычета налогов упала до 19,7 млрд с 20,5 млрд евро (2022 год). И это при том, что рост выручки компании составил 2%.


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Метки: Mercedes Benz   Германия   Прогноз   Производство   выручка   электромобили   
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16  комментариев
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Delhana 12 часов назад
Фигасе, просто заявление, что компанией руководят не наглухо конченные дало эффект почти в 6%. Неплохо, но в данном случае это 6% доверчивых и наивных. На самом деле компанией реально руководят полноценные шизоиды в мозгах с "повесточкой", а сейчас они просто притворились нормальными чтоб срубить малехо деньжат.
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46k
Игорь 7 часов назад
1. Кто-то ещё верит в то, что электромобили спасают планету? Максимум, что они могут спасти, - это чистый воздух в крупном городе.
- Технология утилизации отработанных аккумуляторов отработана?
- Электричество в аккумуляторы откуда поступает? Даже если с ветряков и солнечных панелей, то как происходит утилизация их отработавших своё компонентов.

2. Электромобиль, это не для холодного климата. Печка бензиновой "Нивы" эквивалента электрообогревателю 8 кВт. Т.е. при поездке зимой 8 кВт/ч будет уходить только на обогрев салона. Это в КрАЗом можно в валенках управлять. А в современной легковушке в валенках можно нажимать сразу на две педали.
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6k
sergonly 9 часов назад
В мире есть всего две копании которые преуспели на ниве электромобилей это Тесла и BYD, все остальные пока либо сильно дотационные либо очень маленькие.
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2k
Igor Grishaev 11 часов назад
Полагаю, вскоре Компания "Мерседес" станет китайской, как "Вольво"
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38k
АнтонПолднев 12 часов назад
Перевод на человеческий: "Компания Mercedes заявила, что в руководстве ещё остались вменяемые люди".
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94k
Херанука Паибалу 12 часов назад
Как-то давным-давно, во времена ельцинской "эйфории", у ГАЗа была возможность купить снятое с производство оборудование Мерса -124 модели
Отличная машина, кстати
но г-н Пугин что-то там "взбрыкнул", и немцы сказали НИКУЙ
После этого "пугинцы" поехали на Крайслер, и купили снятый с производства Себринг, который стал "Сайбером"
Собственно, на этом "легковое" производство ГАЗа и закончилось
.
а многиме бы с удовольствием купили бы новый 124-й
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40k
Седой 12 часов назад
Говорят если сказать тысячу раз свинья человеку, то на тысяча первый он захрюкает... Так примерно и закрытием 80 салонов
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