Компания "Мерседес" передумала переходить на электромобили к 2030 году

Немецкий автогигант Mercedes-Benz не станет полностью переходить на электродвигатели к 2030 году, как планировал ранее, сообщает Reuters. Совсем недавно компания позитивно смотрела на электрификацию своих автомобилей и надеялась, что уже в 2025 году доля выпускаемых концерном "экологичных" и гибридных машин составит 50%. Но как оказалось, интерес к электромобилям в мире падает, да и с китайцами конкурировать трудновато, когда тебе в силу экономических причин приходится постоянно повышать цены на свою продукцию.

Автоконцерн пообещал своим инвесторам, что продолжит развивать свои модели с ДВС, после чего акции компании поднялись на 5,9%. Но как стало известно чуть позднее, росту капитализации поспособствовало не ликование инвесторов, побежавших вкладывать деньги в "Мерседес", а обратный выкуп акций самой компанией (байбэк) на 3 млрд евро.