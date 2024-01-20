Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации штаб-квартиры в Германии

А теперь производство Mercedes-Benz окончательно сворачивается в Германии (а что ему там делать без российских нефти и газа). Уже в 2024 году в Китае заработает новое производство четырехцилиндровых моторов - совместно с Geely. Речь о сотнях тысяч агрегатов.

В сентябре 2022 года Mercedes-Benz вместе с китайской Foton Motor открыла в Китае производство тяжелых грузовиков. И такие новости идут потоком - заводы концерна закрываются в Германии и открываются в Китае и США.