Мерседесу - бэнц! Компания объявила о закрытии всех автосалонов и ликвидации штаб-квартиры в Германии

Mercedes-Benz - всё. Издание Bild пишет, что легенда немецкого автопрома продаёт все 80 автосалонов концерна в Германии, включая штаб-квартиру в Штутгарте. Какая судьба уготована 8 тысячам сотрудников, занятых в этих автосалонах, пока не понятно. Вернее, понятно, просто вслух не озвучивают. Эти санкции сломались - несите следующие.
Речь идет о 80 автосалонах Mercedes-Benz, которые расположены как в городах, так и в сельской местности. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу. В Мерседесе делают умное лицо и заявляют, что это всего лишь реструктуризация бизнеса. Но факт есть факт: один из символов Германии сворачивает производство и продажи в Германии.
Концерн объявил об уходе из России 3 марта 2022 года. Уже по итогам первого полугодия 2022 года чистая прибыль Mercedes-Benz снизилась на 16% до 6,6 миллиарда евро. Во втором квартале 2022 года она упала еще на 13,6% до 3,1 миллиарда. Общие убытки, связанные с уходом из РФ, составили под 2 миллиарда евро. Речь, понятно, о разовых убытках, потому что посчитать всю сумму упущенной выгоды за 2022-2023 годы немцам будет сложно и страшно.
И вот бинго! Mercedes-Benz для немцев стал уже не просто роскошью - он перестал быть для них доступным, - констатирует журналист Сергей Колясников.
Немцы могут утешиться только тем, что при всем этом цуцванге концерн закончил 2022 год с прибылью ... благодаря продажам в Азии, в особенности в Китае. Причем значительная часть машин была местного производства. Уже тогда компанию обеспокоил слабый спрос в Европе.
А теперь производство Mercedes-Benz окончательно сворачивается в Германии (а что ему там делать без российских нефти и газа). Уже в 2024 году в Китае заработает новое производство четырехцилиндровых моторов - совместно с Geely. Речь о сотнях тысяч агрегатов.
В сентябре 2022 года Mercedes-Benz вместе с китайской Foton Motor открыла в Китае производство тяжелых грузовиков. И такие новости идут потоком - заводы концерна закрываются в Германии и открываются в Китае и США.
Кстати, в декабре 2022 года в Германии закрылся завод BIA Forst, выпускавший хромированные эмблемы Mercedes-Benz.
Причина закрытия предприятия была озвучена как «отсутствие устойчивых перспектив», падение оборота компании в течение последних двух лет и рост затрат и убытков. Последней каплей стал резкий взлет цен на энергоносители.
В 2022 году о банкротстве также объявила компания Borges, производившая пластиковые панели и изоляционные материалы для автомобилей.
Источник:
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Beresa это автосалоны Мерседес в Германии.
- Экологические требования ЕС, как к авто, так и к производству.
- Подорожание энергоносителей, в следствии чего удорожание изделий.
- Высокие ЗП и социальные гарантии за счёт работодателя (ещё и профсоюзы нагнетают).
- Ощутимая конкуренция с азиатским автопромом и снижение покупательской способности населения.
Логичный вывод - надо переносить производство туда, где дешевле энергия, меньше надо платить рабочим, больше рынок сбыта, нет гнетущих экологических требований и в идеале запилить коллаборацию с местными производителями, получив доступ к их производственным линиям и трудовым ресурсам, заняв максимально возможный спектр охвата рынка.. для нищебродов можно выпускать марки под местным брендом, но (условно) хвастаясь немецким мотором, а для богатых предлагать тот же Мерседес, который знатно подешевеет, если будет производиться в тех же краях с большой долей локализации узлов и агрегатов.
Я к тому, что это в любом случае бы произошло, даже если б не СВО и санкции с северными потоками.
Всё может пойти по принципу домино... Германия ж один из основных кормильцев ЕС, а если от туда уходит местный крупный бизнес, который теперь налоги, ЗП и прибыль будет реализовывать в другой стране, то и Германии тяжело будет тащить на себе всякие Румынии, Латвии и прочие Польши, которые в ЕС исключительно по политическим причинам. Уже даже Англия сказала "Гуд бай" этому союзу, если выйдет и Германия, то Франция одна всех не вывезет, и скорее всего ЕС либо развалится как экономически несостоятельный проект, либо будет существовать исключительно формально на бумаге, но все начнут защищать себя, свой рынок и свои активы локальными актами , законами. пошлинами итд. Ситуация, мягко говоря - нехорошая. Если они после СВО, ещё и нищую, разворованную Украину (ну, то что от неё останется) на прокорм возьмут - то это будет лишь катализатором катастрофы.
Почему так? Да потому что никому не нужен сильный ЕС, ни США, ни РФ, ни Китаю.. Ключевых лидеров там купили американцы, и они уверенно под дудку маршируют в пропасть. Тут только пожалеть обычных граждан, которые, в отличии от нас привыкли к стабильной и хорошей жизни и для них развал ЕС может быть подобен развалу Союза для нас.
Поживём, увидим.. возможно одумаются, и начнут как-то крутить гайки в обратную сторону.
Это нормальная практика, не надо паниковать.
А че они хотели?
Но тут не все санкции - тут общая политика. Решили отказаться от ДВС? И зависимости от углеводородов?
Лидер по производству литий-фосфатных(а других аккумов сейчас и нет) аккумов - Китай, в общем то это их технология...
Стоимость электрички - на 50% аккумы.
А эти аккумы китайцы продают за рубеж исключительно в два раза дороже, законодательно.
Немцы сами себе сказали что откажутся от ДВС к 30-му году.
От энергии из России(для дешёвого производства) отказались.
Цены на все взлетели, платежеспособного населения нет, ибо население - мигранты-бедуины.
Разумное решение свалить из этой клоаки для любого производителя.
Глобалисты доигрались))))
В данном случае вы сделали хорошо китайцам. А в общем, вы идя в поводу у америкосов. Тем самым делая хорошо пиндосам.
Хотя да, 8000 продавцов обслуживали ЭЛИТУ нашей страны, а теперь "элиту" обслуживают китайцы с таджикским акцентом. Хорошая новость.
Но не верь тому, что пишут.
Нигде не прочитал, что сокращают рабочих и инженеров.
Только продавцов.
Яж в СССР родился - между строк читаю.
Главное, ЗАГОЛОВОК!