Новые фары Hyundai смогут рисовать зебру для пешеходов

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Hyundai разработала высокотехнологичные светодиодные фары - HD Lightning System. Оптика состоит из микродиодов и зеркал, за счёт чего фары могут проецировать на асфальт символы или, например, изобразить пешеходный переход.
В Hyundai Mobis решили использовать способность головной оптики рисовать на асфальте перед автомобилем пиктограммы для дополнительного предупреждения водителей о возможной опасности. К примеру, по онлайн-данным навигационной системы фары смогут вывести перед водителем значок дорожных работ — если маршрут проложен через место, где ремонтируют дорогу, или информировать об ограничениях скорости.
В Hyundai Mobis признают, что оптика может частично дублировать работу проекционного дисплея. Однако дополнительным достоинством своей технологии называют возможность коммуникации между водителем и пешеходами. Например, фары автомобиля могут помочь пешеходам более безопасно перейти через дорогу в тёмное время суток, «нарисовав» для них переход.
Оптика работает в режиме реального времени. Состоят фары HD Lightnint System из 25 тысяч диодов диаметром 0,04 миллиметра — то есть тоньше человеческого волоса. Световой пучок формируется при помощи 1,3 миллиона микрозеркал диаметром 0,01 миллиметра, и каждым диодом можно управлять индивидуально.
Hyundai Mobis не уточняет, на каком именно серийном автомобиле дебютирует «умная» оптика, однако, судя по официальному сообщению, произойдёт это в ближайшем будущем.
В Hyundai Mobis признают, что оптика может частично дублировать работу проекционного дисплея. Однако дополнительным достоинством своей технологии называют возможность коммуникации между водителем и пешеходами. Например, фары автомобиля могут помочь пешеходам более безопасно перейти через дорогу в тёмное время суток, «нарисовав» для них переход.
Оптика работает в режиме реального времени. Состоят фары HD Lightnint System из 25 тысяч диодов диаметром 0,04 миллиметра — то есть тоньше человеческого волоса. Световой пучок формируется при помощи 1,3 миллиона микрозеркал диаметром 0,01 миллиметра, и каждым диодом можно управлять индивидуально.
Hyundai Mobis не уточняет, на каком именно серийном автомобиле дебютирует «умная» оптика, однако, судя по официальному сообщению, произойдёт это в ближайшем будущем.
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Метки: Hyundai Автовсячина Корея авто автомир автомобили машина
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