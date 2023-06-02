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Новые фары Hyundai смогут рисовать зебру для пешеходов

Новые фары Hyundai смогут рисовать зебру для пешеходов

Автор:
02 июня 2023 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   
692
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Hyundai разработала высокотехнологичные светодиодные фары - HD Lightning System. Оптика состоит из микродиодов и зеркал, за счёт чего фары могут проецировать на асфальт символы или, например, изобразить пешеходный переход.

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Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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6k
V2.Smirnov 54 минуты назад
А зачем фарами изображать несуществующий пешеходный переход? Заманить пешехода, задавить и сказать, что это он сам виноват - в неположенном месте переходил?
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25k
Михаил Сметанкин Минуту назад
Матричные фары Мерседес так могли делать еще лет 10 назад... Но зачем?
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984
ruslan d 7 минут назад
круто
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6k
ManRox Полчаса назад
Хрень, пихают всякое говно в машины, не автомобили а мыргалки какие то, тьфу
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9k
Борис Карабанов 48 минут назад
Излишества всякие нехорошие. Выдернем, затолкаем суперксенон, чтобы было ярче чем у всех!
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30k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
идиотизм, мало что ли водителей итак всякой херней отвлекают, еще рисунки на дороге
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