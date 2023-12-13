Раскрыты характеристики электрической Hyundai Creta

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Hyundai планирует начать продажи электрической версии кроссовера Creta только в 2025 году, однако Autocar India со ссылкой на собственные источники уже публикует некоторые характеристики электрокара — ёмкость батареи и отдачу мотора. Согласно данным инсайдеров, новая Creta может проиграть некоторым конкурентам по запасу хода.
Hyundai планирует оснащать Creta EV аккумулятором на 45 кВт⋅ч. Потенциальные соперники электрокара на рынке Индии, где планируются его продажи, располагают более ёмкими батареями. Например, Maruti Suzuki eVX в скором времени получит 50-киловаттную батарею, а у вседорожника MG ZS EV имеется 60-киловаттный вариант. Возможно, использование относительно компактного аккумулятора продиктовано желанием снизить стоимость кроссовера.
Hyundai Creta EV получит один электродвигатель на 138 л.с. и 255 Нм. Это сделает кроссовер мощнее базовых версий Creta с ДВС. Утверждается также, что аналогичный двигатель в будущем применят на более крупном вседорожнике Kona в его самой доступной модификации.
Электрическая Creta будет базироваться на обновлённой версии кроссовера, которую должны представить 16 января. Помимо силовой установки электрокар будет отличаться от бензиновых и дизельных Creta нюансами внешнего дизайна. Ожидается, что глобальная премьера Creta EV состоится в середине следующего года, а выходить на рынки разных стран в статусе бюджетной электрической модели новинка начнёт лишь в 2025-м.
Hyundai Creta EV получит один электродвигатель на 138 л.с. и 255 Нм. Это сделает кроссовер мощнее базовых версий Creta с ДВС. Утверждается также, что аналогичный двигатель в будущем применят на более крупном вседорожнике Kona в его самой доступной модификации.
Электрическая Creta будет базироваться на обновлённой версии кроссовера, которую должны представить 16 января. Помимо силовой установки электрокар будет отличаться от бензиновых и дизельных Creta нюансами внешнего дизайна. Ожидается, что глобальная премьера Creta EV состоится в середине следующего года, а выходить на рынки разных стран в статусе бюджетной электрической модели новинка начнёт лишь в 2025-м.
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