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Раскрыты характеристики электрической Hyundai Creta

Раскрыты характеристики электрической Hyundai Creta

Автор:
13 декабря 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   creta   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Hyundai планирует начать продажи электрической версии кроссовера Creta только в 2025 году, однако Autocar India со ссылкой на собственные источники уже публикует некоторые характеристики электрокара — ёмкость батареи и отдачу мотора. Согласно данным инсайдеров, новая Creta может проиграть некоторым конкурентам по запасу хода.

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Метки: Hyundai   creta   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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MidMaster 10 минут назад
Надеюсь, они изменят ей дизайн. А то в нынешнем виде её покупают, возможно, только от безысходности
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