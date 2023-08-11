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Hyundai раскрыла все детали нового Santa Fe

Hyundai раскрыла все детали нового Santa Fe

Автор:
11 августа 2023 13:13
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   санта фе   
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Корейская компания Hyundai в рамках цифровой презентации поделилась деталями о новом пятом поколении кроссовера Santa Fe.

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Метки: Hyundai   Автовсячина   Корея   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   санта фе   
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1  комментарий
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turyst 52 минуты назад
Что-то напомнило.
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