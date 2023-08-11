Hyundai раскрыла все детали нового Santa Fe

Так, новый Hyundai Santa Fe не только радикально отличается от предшественника в плане дизайна, но и увеличился в размерах ради большего комфорта пассажиров. Утверждается, что пространства для ног во втором ряду стало больше на 35 мм (1075 мм), а в третьем — на 15 мм (761 мм). Также ощутимо увеличилось расстояние до потолка (+69 мм для задних пассажиров), а кресла третьего ряда теперь имеют максимальный наклон спинки 10 градусов.



Фактические габариты Santa Fe следующие: длина — 4830 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1720 мм либо 1770 мм с опциональным багажником на крыше. Размер колёсной базы равен 2815 мм. То есть общая длина кроссовера выросла на 45 мм, а расстояние между осями увеличилось на 50 мм.



В Hyundai уточняют, что салон автомобиля разрабатывался с прицелом на людей, предпочитающих активный отдых, поэтому, в частности, второй и третий ряды кресел складываются в ровный пол, а дверца багажника и сам проём сделаны максимально широкими. Таким образом, по мнению дизайнеров, внутри Santa Fe можно организовать некое подобие террасы.



Что касается технической стороны вопроса, то в интерьере привлекает внимание пара 12.3-дюймовых дисплеев, объединённых в один изогнутый планшет и управляемых самым свежим ПО корейского автопроизводителя. Селектор режимов работы АКПП переехал на рулевую колонку, управление климатической установкой оставлено кнопочным, а на центральной консоли расположены не одна, а две быстрые беспроводные зарядки для смартфонов. Отдельно в Hyundai отмечают необычный дизайн бокса в подлокотнике. Его крышка открывается в две стороны, чтобы облегчить доступ для задних пассажиров.



Однако самой необычной опцией в салоне можно считать встроенный УФ-стерилизатор над бардачком. В компании утверждают, что функция была навеяна прошедшей пандемией Covid-19. Также в оснащение модели входит полный комплекс водительских ассистентов, электронное зеркало заднего вида, цифровые ключи и многое другое. Точные списки оборудования отличаются в зависимости от рынка.



В моторной гамме пятого поколения Santa Fe значится 281-сильный турбомотор Theta III 2.5T GDI, работающий в паре с 8-ступенчатым роботом, а также гибридная силовая установка на базе агрегата Gamma III 1.6T GDI с 6-ступенчатым автоматом. Её отдача составляет 180 сил. Оба этих варианта в первую очередь нацелены на рынки Южной Кореи и США. В Европе же Hyundai предложит только бензин-электрические 1.6-литровые вариации, включая подключаемую, а на отдельных рынках паркетник получит 2.5-литровый атмосферник Theta III на 194 силы с 8-ступенчатым автоматом.



В продажу новый Hyundai Santa Fe поступит уже в августе 2023 года. Однако первыми машину получат в Южной Корее. До США и Европы автомобиль доберётся только к началу 2024 года.