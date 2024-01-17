Hyundai начала продажи новой Creta. От таких цен хочется плакать

Цена новинки на локальном рынке стартует с 1 099 900 рупий, что равно 1 163 645 российским рублям. К сожалению, нам такие цены не светят.



Кроссовер получил массивную радиаторную решётку, бамперы с крупными накладками, имитирующими защитные пластины, и оригинальную диодную оптику. Она сохранила многоярусное решение, но теперь и ходовые огни, и задние фонари выполнены в стиле, напоминающем Hyundai Santa Fe. В обоих случаях они соединены поперечными световыми полосами.



В салоне, помимо свежих отделочных материалов и светлых цветовых схем, появилась полностью новая передняя панель. В неё интегрированы размещённые под одним стеклом два медиаэкрана диагональю 10.25 дюйма с настраиваемым интерфейсом. Кроме того, изменён блок управления климатической установкой, а в районе заднего дивана размещены дополнительные порты USB Type C.



Creta получила множество новых опций. В базовой комплектации теперь устанавливается сразу шесть подушек безопасности, в более дорогих доступны двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и акустика Bose. Заметно расширен список активных водительских ассистентов — всего их в Hyundai насчитали 19. Безопасность должна повысить и усиленная в критических точках структура кузова.



Самые доступные Creta, как и прежде, будут оснащаться 1.5-литровыми бензиновым и дизельным моторами на 115 л. с. в сочетании с механической коробкой. На двухпедальных модификациях бензиновый двигатель комплектуется вариатором, дизельный — классическим автоматом. Новый для модели 160-сильный агрегат объёмом 1.5 литра предлагается в двух самых дорогих вариантах исполнения по цене от 1 999 900 рупий (2 115 830 рублей) и сопровождается 7-ступенчатым роботом. Полного привода индийская Creta не имеет.



Индия стала дебютным рынком для новой версии кроссовера. Hyundai намекала на возможность появления такой Creta и в других странах: мировые производители в последние годы нередко используют именно Индию для запуска глобальных новинок. Однако конкретные планы по выводу модели за пределы страны пока не озвучены.