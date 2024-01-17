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Hyundai начала продажи новой Creta. От таких цен хочется плакать

Hyundai начала продажи новой Creta. От таких цен хочется плакать

Автор:
17 января 2024 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   creta   Автовсячина   Индия   Корея   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Hyundai официально представила на рынке Индии обновлённый кроссовер Creta. В модификации вошли три двигателя, четыре коробки и девятнадцать вариантов оснащения. Кроссовер обзавёлся более брутальной внешностью и современным интерьером.

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Метки: Hyundai   creta   Автовсячина   Индия   Корея   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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23  комментария
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Вангую. У нас будет в районе 3,5. И это будет пустое, как барабан.
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61k
Олег Полчаса назад
а у слона всё равно больше! Смысл нам знать о том, что продают в Индии....
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1k
Михаил 40 минут назад
Наше государство сделало все что можно для того чтобы максимально больше бедного (Читай не богатого) народу ходило пешком и не ездило на своем авто... недостойны холопы... (Стоимость своих же авто задрана как минимум вдвое, заградительные платежи при ввозе из-за границы вообще невменяемые, налоги и стоимость бензина для страны добывающей и экспортирующей в таких масштабах нефть просто неадекватная...
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15k
Vital Idol 42 минуты назад
как тут заявлял национализированный барыга из Рольфа Петров, если меньше ляма на машине не иметь, то и продавать не стоит....
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597
Дмитрий Базурин Час назад
Уровень жизни в Индии низкий, для них стоимость 1 099 900 рупий это ОВЕРДОФИГА!
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38k
albedo Час назад
Не понял- к нам будут заводить праворульные авто?!
В Индии движение левостороннее, наследие Великобритании.
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7k
klop 2 часа назад
// ... что равно 1 163 645 российским рублям. К сожалению, нам такие цены не светят. //

Автор дурачёк или прикидывается. А кому такая цена светит? Ты думаешь если эта машину допустим перевезут в Германию и захотят продавать то цена останется той же? Я напомню что когда одно время продавали весту в Германии она стоила на порядок дороже чем в России.
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
От таких цен хочется плакать(с)
Без кроссовера и последних айфонов жизнь смысла не имеет!
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50
Liberman dima423 Час назад
Меня устраивает джетта из китая,3-х летка, за 900к, меня утраивает моторола рейзер 2020.
Ну не люблю я корейский автопром и гомосяцкие телефоны....
Комфорт - это удобство. Тебе удобно одно, мне другое.
А раболепие - это не комфорт.
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