Hyundai начала продажи новой Creta. От таких цен хочется плакать

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Hyundai официально представила на рынке Индии обновлённый кроссовер Creta. В модификации вошли три двигателя, четыре коробки и девятнадцать вариантов оснащения. Кроссовер обзавёлся более брутальной внешностью и современным интерьером.
Цена новинки на локальном рынке стартует с 1 099 900 рупий, что равно 1 163 645 российским рублям. К сожалению, нам такие цены не светят.
Кроссовер получил массивную радиаторную решётку, бамперы с крупными накладками, имитирующими защитные пластины, и оригинальную диодную оптику. Она сохранила многоярусное решение, но теперь и ходовые огни, и задние фонари выполнены в стиле, напоминающем Hyundai Santa Fe. В обоих случаях они соединены поперечными световыми полосами.
В салоне, помимо свежих отделочных материалов и светлых цветовых схем, появилась полностью новая передняя панель. В неё интегрированы размещённые под одним стеклом два медиаэкрана диагональю 10.25 дюйма с настраиваемым интерфейсом. Кроме того, изменён блок управления климатической установкой, а в районе заднего дивана размещены дополнительные порты USB Type C.
Creta получила множество новых опций. В базовой комплектации теперь устанавливается сразу шесть подушек безопасности, в более дорогих доступны двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и акустика Bose. Заметно расширен список активных водительских ассистентов — всего их в Hyundai насчитали 19. Безопасность должна повысить и усиленная в критических точках структура кузова.
Самые доступные Creta, как и прежде, будут оснащаться 1.5-литровыми бензиновым и дизельным моторами на 115 л. с. в сочетании с механической коробкой. На двухпедальных модификациях бензиновый двигатель комплектуется вариатором, дизельный — классическим автоматом. Новый для модели 160-сильный агрегат объёмом 1.5 литра предлагается в двух самых дорогих вариантах исполнения по цене от 1 999 900 рупий (2 115 830 рублей) и сопровождается 7-ступенчатым роботом. Полного привода индийская Creta не имеет.
Индия стала дебютным рынком для новой версии кроссовера. Hyundai намекала на возможность появления такой Creta и в других странах: мировые производители в последние годы нередко используют именно Индию для запуска глобальных новинок. Однако конкретные планы по выводу модели за пределы страны пока не озвучены.
Кроссовер получил массивную радиаторную решётку, бамперы с крупными накладками, имитирующими защитные пластины, и оригинальную диодную оптику. Она сохранила многоярусное решение, но теперь и ходовые огни, и задние фонари выполнены в стиле, напоминающем Hyundai Santa Fe. В обоих случаях они соединены поперечными световыми полосами.
В салоне, помимо свежих отделочных материалов и светлых цветовых схем, появилась полностью новая передняя панель. В неё интегрированы размещённые под одним стеклом два медиаэкрана диагональю 10.25 дюйма с настраиваемым интерфейсом. Кроме того, изменён блок управления климатической установкой, а в районе заднего дивана размещены дополнительные порты USB Type C.
Creta получила множество новых опций. В базовой комплектации теперь устанавливается сразу шесть подушек безопасности, в более дорогих доступны двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и акустика Bose. Заметно расширен список активных водительских ассистентов — всего их в Hyundai насчитали 19. Безопасность должна повысить и усиленная в критических точках структура кузова.
Самые доступные Creta, как и прежде, будут оснащаться 1.5-литровыми бензиновым и дизельным моторами на 115 л. с. в сочетании с механической коробкой. На двухпедальных модификациях бензиновый двигатель комплектуется вариатором, дизельный — классическим автоматом. Новый для модели 160-сильный агрегат объёмом 1.5 литра предлагается в двух самых дорогих вариантах исполнения по цене от 1 999 900 рупий (2 115 830 рублей) и сопровождается 7-ступенчатым роботом. Полного привода индийская Creta не имеет.
Индия стала дебютным рынком для новой версии кроссовера. Hyundai намекала на возможность появления такой Creta и в других странах: мировые производители в последние годы нередко используют именно Индию для запуска глобальных новинок. Однако конкретные планы по выводу модели за пределы страны пока не озвучены.
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А заводов нет.
Парадокс.
В Индии движение левостороннее, наследие Великобритании.
Автор дурачёк или прикидывается. А кому такая цена светит? Ты думаешь если эта машину допустим перевезут в Германию и захотят продавать то цена останется той же? Я напомню что когда одно время продавали весту в Германии она стоила на порядок дороже чем в России.
https://cccp.livejournal.com/47571.htmlhttps://cccp.livejournal.com/47571.html
Проблема в том, что за 63 копейки баксы никто не продавал.
Не надо передергивать то.
Поэтому в лоб сравнивать не приходится.
Без кроссовера и последних айфонов жизнь смысла не имеет!
Ну не люблю я корейский автопром и гомосяцкие телефоны....
Комфорт - это удобство. Тебе удобно одно, мне другое.
А раболепие - это не комфорт.