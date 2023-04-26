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Вёз машину к покупателю, но в его планы вмешалась маленькая красная машинка

Вёз машину к покупателю, но в его планы вмешалась маленькая красная машинка

Автор:
26 апреля 2023 10:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Тольятти владелец автомобиля Фольксваген Туарег решил продать свою ласточку и поехал к покупателю. Но, к сожалению для него, на пути встала девушка на красной машине. Осторожно мат!

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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12  комментариев
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9k
krivsan 48 минут назад
как говорится,думай за себя и за другого водителя
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16k
Голос Вселенной 6 минут назад
Жалко то, что после ремонта машина будет стоить уже дешевле, как побывавшая в дтп
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24k
Михаил Сметанкин 7 минут назад
И так, с момента обнаружения опасности, автор успел: поругаться, посигналить, вырулить на встречку. Чего он не сделал? Применить экстренное торможение, как еще в автошколе учат! На такой скорости Таурег остановился бы как вкопанный!
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6k
sumrаknn 10 минут назад
Если инспектор не пожалеет убогого и тупого рега, то еще и лишение прав. Вообще тупость лечится, а там глядишь - в след раз может не убить ребенка на встречке.
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5k
Kozlodoev 20 минут назад
Знака 'Главная дорога' не вижу. Равнозначный перекрёсток? Тогда гыгы...
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54k
Олег 21 минуту назад
а нахрена на встречку рулил?
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59k
pynh 24 минуты назад
привет, упущенная выгода
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17k
RDen Полчаса назад
Обыдно, понимашь, да

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satra 36 минут назад
Ссылка coub.com
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