Вёз машину к покупателю, но в его планы вмешалась маленькая красная машинка

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В Тольятти владелец автомобиля Фольксваген Туарег решил продать свою ласточку и поехал к покупателю. Но, к сожалению для него, на пути встала девушка на красной машине. Осторожно мат!
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