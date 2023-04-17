Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском

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12 апреля под Усинском в Республике Коми произошло трагическое ДТП с участием Урала с вахтовиками и внедорожником Mitsubishi L200. В результате столкновения водитель и трое пассажиров японского внедорожника погибли на месте.
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