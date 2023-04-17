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Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском

Авария дня. Трагическое ДТП под Усинском

Автор:
17 апреля 2023 10:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное ДТП   
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12 апреля под Усинском в Республике Коми произошло трагическое ДТП с участием Урала с вахтовиками и внедорожником Mitsubishi L200. В результате столкновения водитель и трое пассажиров японского внедорожника погибли на месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
Водить.... Ты хотел написать "водiй", но не знал как с мовы перевести?
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419
SergVR 10 минут назад
Ай ай как же так. Аккуратнее. Еще аккуратнее. Блин едейте еще аккуратнее как жалко то, как печальног
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163
Андрей 38 минут назад
мудак ,видишь же что встречка занята ,какого ты на обгон идешь ?
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5k
Babangdida 54 минуты назад
Тритон отличная машинка, но он очень неустойчив если багажник пуст. Любая неровность и начинает вилять хвостом, как портовая шалава. А если водитель не врубил 4х4, то совсем печаль. Шины у него большие (и дорогие) и если экономить на них, надо скорость сбавлять минимум в два раза. А ещё корпус сделан и какой-то фольги - его можно запросто пальцем погнуть. Жаль водителя - ушёл бы в поле, вместо попыток вернутся на дорогу.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Увы, законы физики действуют и на импортные авто, и на дорогие.
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