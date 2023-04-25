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Утверждала что её подрезали, пока не увидела видео

Утверждала что её подрезали, пока не увидела видео

Автор:
25 апреля 2023 10:28
Сообщество : Аварии
Метки: Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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23 апреля в Санкт-Петербурге девушка на автомобиле каршеринга Ситидрайв попала в ДТП. Со слов автора - она утверждала что её подрезали, пока не показали видео.

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Метки: Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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4  комментария
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1k
Ян 40 минут назад
Инвалид по зрению, что ли?
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14k
banzai7 Полчаса назад
Каршеринг головного мозга
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28k
Юрий 53 минуты назад
Гибддэшник водителю катка: Давай рассказывай как обгонял, как подрезал....
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