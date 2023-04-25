Утверждала что её подрезали, пока не увидела видео

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23 апреля в Санкт-Петербурге девушка на автомобиле каршеринга Ситидрайв попала в ДТП. Со слов автора - она утверждала что её подрезали, пока не показали видео.
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