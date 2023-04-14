Женщина прожила в утонувшем автомобиле двое суток

Через двое суток считавшийся пропавшим внедорожник нашли в озере на расстоянии 12 метров от берега. Спасательная команда во главе с шерифом прибыла на место происшествия.



Когда спасатели начали вытаскивать машину на берег, то заметили какое-то движение в салоне. Оказалось, что это была пропавшая женщина. Пострадавшую достали из автомобиля и передали медикам. Её жизни ничего не угрожает.