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Женщина прожила в утонувшем автомобиле двое суток

Женщина прожила в утонувшем автомобиле двое суток

Автор:
14 апреля 2023 11:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Случай из разряда "удивительное и невероятное". 5 апреля в Техасе, США, женщина на своём внедорожнике уехала из дома и пропала. Родные заявили в полицию, которая объявила её в розыск. До 7 апреля о женщине не было никаких новостей.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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3  комментария
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59k
pynh Полчаса назад
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Опиум для народа Полчаса назад
-"Мне надо было залечь на дно на пару деньков"- сказала женщина.)))
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10k
Бритва 36 минут назад
а где с этой безумной, скользящей мордой по стеклу, женщиной видосик?
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