Женщина прожила в утонувшем автомобиле двое суток

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Случай из разряда "удивительное и невероятное". 5 апреля в Техасе, США, женщина на своём внедорожнике уехала из дома и пропала. Родные заявили в полицию, которая объявила её в розыск. До 7 апреля о женщине не было никаких новостей.
Через двое суток считавшийся пропавшим внедорожник нашли в озере на расстоянии 12 метров от берега. Спасательная команда во главе с шерифом прибыла на место происшествия.
Когда спасатели начали вытаскивать машину на берег, то заметили какое-то движение в салоне. Оказалось, что это была пропавшая женщина. Пострадавшую достали из автомобиля и передали медикам. Её жизни ничего не угрожает.
Когда спасатели начали вытаскивать машину на берег, то заметили какое-то движение в салоне. Оказалось, что это была пропавшая женщина. Пострадавшую достали из автомобиля и передали медикам. Её жизни ничего не угрожает.
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