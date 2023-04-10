Невменяемый мужчина устроил шоу на дороге - бросался на машины и дрался с водителями.

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Интересное кино из Ивановской области города Кохма. Видимо из-за весеннего обострения, а может быть под веществами, пешеход начал бросаться на машины. Одному умудрился залезть на крышу, другому на капот, затем подрался и пытался скрыться, сев в чужой автомобиль. Всё действие сопровождается комментариями оператора из автобуса.
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