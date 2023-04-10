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Невменяемый мужчина устроил шоу на дороге - бросался на машины и дрался с водителями.

Невменяемый мужчина устроил шоу на дороге - бросался на машины и дрался с водителями.

Автор:
10 апреля 2023 10:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Интересное кино из Ивановской области города Кохма. Видимо из-за весеннего обострения, а может быть под веществами, пешеход начал бросаться на машины. Одному умудрился залезть на крышу, другому на капот, затем подрался и пытался скрыться, сев в чужой автомобиль. Всё действие сопровождается комментариями оператора из автобуса.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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3  комментария
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5k
vasilykopkov 11 минут назад
Под веществами видимо...
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52k
smakido 3 минуты назад
Реально слава нашим полицейским и большое спасибо!
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0
Виталий 50 минут назад
Весна опять пришла, и лучики тепла...
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